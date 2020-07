L’équipe marseillaise Mon Club E-Sport (MCES) continue de séduire les investisseurs. Un an après une première levée de fonds de 1,8 million d’euros, elle boucle un deuxième tour de table encore plus important de 2,5 millions d’euros. Pour cette opération, elle a fait appel au fonds institutionnel Région Sud Investissement, au groupe américain de Los Angeles, Soccer Lab5 et à une vingtaine de business angels.

Deux antennes MCES au Maroc et en Italie

Cet argent frais doit tout d’abord servir à l’expansion de la société, à commencer par l’international. La structure marseillaise a lancé en mai dernier MCES Africa à Casablanca avec l’ambition d’y créer la première équipe professionnelle de e-sport au Maroc. Et le mois dernier, elle a officialisé son implantation à Rome avec la volonté d’y développer son réseau de clubs affiliés et d’académies des joueurs professionnels. En France, MCES grandit aussi et s’installe cet été dans deux nouvelles villes Toulouse et Lille après Aix-en-Provence, Marseille, Bordeaux et Paris.

Cette levée de fonds lui permet aussi de renforcer son équipe opérationnelle avec l’arrivée de deux nouveaux cadres : Anthony Gay, comme directeur financier, et Sylvain Vachier, ancien responsable marketing de l’OM, au poste de « Chief revenue officer ».

Un titre de champion d’Europe sur Fortnite au printemps

Lancé en en mai 2018, les équipes de Mon Club E-sport engrangent les trophées et commencent à se bâtir une solide réputation de le monde des compétitions vidéoludiques. Vice-champion du monde sur Clash of Clans, vice-champion de France sur Fifa, vice-champion du monde sur Fortnite créatif… En avril dernier, elle a remporté peut-être l’une de ses plus belles victoires avec Andilex, jeune prodige de 17 ans, qui a remporté le titre de champion d’Europe sur Fortnite Duo. Désormais, MCES souhaite se positionner sur de nouveaux jeux comme Counter Strike, Global Offensive, Rocket League ou encore Rainbow Six.

