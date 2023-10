La Ville de Marseille a récompensé les commerçants et artisans engagés pour un commerce plus durable lundi 2 octobre, à l’Espace Villeneuve Bargemon en leur remettant des labels « Éco-défis des commerçants et artisans ».

Ce dispositif permet de valoriser les actions menées par les entreprises locales en matière d’environnement, énergie, transport, déchets, éco-produits, gestion de l’eau, emballages, responsabilité sociétale. 37 éco-défis environnementaux sont proposés aux commerçants et artisans marseillais. Ils avaient six mois pour en relever le plus grand nombre. À l’issue de cette période (et sur présentation de justificatifs), le label « Eco-défis des Commerçants et Artisans » leur est délivré en fonction de la bonne réalisation de leurs défis.

Les commerçants et artisans présents ont reçu un label bronze, argent ou or en fonction de leurs engagements. Crédit photo : Ville de Marseille



Plus de 80 commerçants et artisans ont participé à l’événement qui s’inscrit dans le cadre de « 2030 : Marseille neutralité carbone ». La cérémonie a débuté par une prise de parole des élus, comme Rebecca Bernardi, adjointe au maire de Marseille en charge du commerce, de l’artisanat, des noyaux villageois et de la vie nocturne. Elle a tenu à remercier tous les personnes présentes. « J’aimerais remercier toutes les associations de commerçants présentes, elles sont primordiales pour la vie du centre-ville. »

La Ville de Marseille s’implique dans cette opération avec les chambres consulaires (Chambre des métiers et de l’artisanat (CMAR) et Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) – qui portent la marque et le label « Eco-défis ».

Plusieurs autres élu(e)s et représentant(e)s des chambres ont pris la parole comme Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements, Marie-Pierre Cartier, membre élue de la CCI Aix-Marseille Provence, Anthony Krehmeier, maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille, Daniel Salenc, président de laCchambre de métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône, et Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale, vice-président déléguée à l’emploi et aux entreprises de la Région Sud.

Sophie Camard adresse un message d’espoir. « Après les périodes que nous avons passées comme les émeutes, nous avons besoin de retrouver le sourire. Avec ce genre d’événement, nous montrons que c’est possible, et il faut continuer pour motiver d’autres personnes. »

Rebecca Bernardi, adjointe au maire de Marseille en charge du commerce, de l’artisanat, des noyaux villageois et de la vie nocturne, est présente à cet événement pour remettre les labels des commerçants et artisans. Crédit photo M.M.



Pour Rebecca Bernardi évoque l’importance de ce genre d’initiative : « c’est un événement très intéressant, c’est une façon ludique, sympathique et positive de lancer un mouvement et de faire attention à notre planète, autour du commerce et de l’artisanat. » Elle a également abordé la proximité primordiale de la Ville avec les commerçants : « ce qui est super pour nous, élus, c’est de rencontrer les commerçants autour d’un moment convivial, de pouvoir discuter de leurs quotidiens et de leur annoncer ce que la Ville met en place. Ce qui me plaît dans ce genre de dispositif c’est que ce n’est pas uniquement réservé au centre-ville. C’est très important d’avoir des quartiers avec des associations de commerçants fortes, car un événement organisé par une association est beaucoup plus percutant que si c’était la Ville qui l’organisait. »

Parmi les dizaines de commerçants et artisans présents, Osmar Candido, vendeur chez Orientissimo, magasin d’articles de maison asiatiques situé dans le 1er arrondissement ayant reçu un label de bronze, détaille les actions effectuées au quotidien.

Osmar Candido, vendeur chez Orientissimo, est présent pour représenter son magasin, lauréat du label bronze. Crédit photo M.M.



« Au quotidien, nous avons supprimé tous les emballages plastiques, les véhicules de l’entreprise, les livraisons sont effectuées par nous-même. Nous sommes également passés aux sacs en papier. Ainsi que quelques petites actions toutes simples comme éteindre la lumière, dès que l’on sort d’une pièce. »

Également présent lors de la cérémonie, Patrick Baranowski, fondateur de Teavora, un salon de thé créé il y a 15 ans et situé dans le 1er arrondissement, affiche sa satisfaction d’avoir reçu le label de bronze.

Patrick Baranowski, fondateur de Teavora, est également présent en faveur de son salon de thé. Crédit photo : M.M.



« Gagner ce label est une petite reconnaissance des efforts faits au quotidien. Il y a également un sentiment de fierté de se dire que ce que l’on crée de nos mains est aujourd’hui remarqué et récompensé. Ma démarche a été de lancer un établissement avec essentiellement de la récupération. Par exemple, pour utiliser le bois comme matière première, nous les récupérons dans la rue, sur des maisons en ruine. » Il ajoute : « les petites actions du quotidien font partie de l’organisation. Les clients qui souhaitent acheter du thé reviennent avec leurs propres sacs, nous essayons d’allumer les chauffages le plus tard possible dans la saison. C’est une vigilance constante, nous pouvons toujours faire mieux, mais il y a quand même une volonté de ne pas trop nuire à son environnement. »

