Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, pendant que nous avons réveillonné, les 800 000 clients du réseau HSBC en France ont été transférés au sein d'une nouvelle banque, détenue et gérée par My Money Group, anciennement GE Money Bank, filiale du fonds américain Cerberus via une société basée aux Pays-Bas, qui relance…