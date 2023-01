Share on Facebook

Share on Twitter

Il va falloir se passer de l’escalator de la gare Saint-Charles à Marseille. « C’est le bordel à la Marseillaise ! Comme tout ici, on nous l’a annoncé du jour au lendemain », confie un agent SNCF qui souhaite garder l’anonymat. Pour cause, le grand escalator qui relie le métro au grand hall de la gare Saint-Charles à Marseille est fermé du 2 janvier jusqu’au 30 juin 2023 pour travaux. Si deux grandes pancartes annoncent un « accès au métro modifié » aux extrêmités de l’escalier roulant, les voyageurs sont perdus et se pressent depuis cette fermeture qui rallonge leur temps de parcours.

⚠️ L’escalator de la gare St-Charles qui mène au métro est fermé à partir du 2 janvier pendant 6 mois. Des agents aiguillent le parcours à suivre qui n’est pas sans difficulté pour certains ⬇️ pic.twitter.com/tblWj5vlwp — Gomet’ (@Gometmedia) January 2, 2023

Deux agents de la société Onet, signalés par un gilet orange fluo, renseignent les voyageurs toutes les 10 secondes. « Ça vient de commencer, c’est mal indiqué surtout pour les personnes âgées », assume l’un deux qui se fait interrompre par un voyageur. Ils sont sept agents à se relayer sur le parcours contournant la gare, du bas des grands escaliers au parvis où affluent les taxis. Pourtant, une retraitée marseillaise témoigne avec un large sourire : « Il n’y avait aucune indication, on a bien perdu cinq minutes ».

Marseille : pour remplacer l’escalator, une navette toutes les 10 minutes

A la place de l’escalator de Saint-Charles, pour faciliter la mobilité des seniors, des personnes à mobilité réduite ou portant un bagage volumineux, une navette entre la sortie du métro et la gare assure le trajet toutes les 10 minutes. « On doit indiquer le service aux gens car ils ne sont pas au courant », explique l’un des agents posté devant le véhicule, accueillant une femme âgée inquiète de ne pas arriver à temps pour sa pièce de théâtre à Aix-en-Provence. Mais, soudain elle se lève : « J’ai peur d’être en retard… Monsieur, vous partez ? Sinon je descends », demande-t-elle.

Pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou ayant de gros bagages, une navette est prévue au départ des grands escaliers (au niveau de la bouche de métro) pour transporter les passagers jusqu’au parvis 🛻 pic.twitter.com/Iy1FT2asGZ — Gomet’ (@Gometmedia) January 2, 2023

Quelques minutes plus tard, un homme avec des béquilles descend du véhicule. Il s’est épargné la montée à pieds où les flots de passagers se pressent. « Je n’aurais jamais pu monter sans la navette…. Mais heureusement que j’avais le temps. Ça m’a rallongé le trajet », concède-t-il au bras de sa femme. Conseil à retenir : prévoir 5 à 10 minutes d’avance avant de prendre votre train dorénavant !

Liens utiles :



> Gare Saint-Charles : les passagers du métro privés du grand escalator pendant neuf mois

> Informations de la RTM