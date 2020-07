Share on Facebook

Invité sur France Inter dimanche 5 juillet, le nouveau premier adjoint à la mairie Benoît Payan s’est vu interrogé sur la pollution des navires de croisière. « Il faut arrêter cette catastrophe sanitaire et engager un immense plan pour réduire la pollution ». Il poursuit en évoquant diverses pistes pour atteindre cet objectif : électrification à quais des navires, scrubbers (dispositif qui enlève les particules fines des fumées d’échappement des moteurs) et réglementation nouvelle.

Des propos qui ont piqué au vif le président de la Région Sud Renaud Muselier, qui a donc répondu au travers d’un communiqué adressé à la maire de Marseille Michèle Rubirola et diffusé sur Twitter, mercredi 8 juillet. « Je suis étonné de la prise de conscience tardive de votre premier adjoint », écrit-il ainsi, acerbe. Il rappelle point par point les mesures engagées par l’instance régionale en faveur de la dépollution de l’air. « Depuis septembre 2019, les trois grandes villes portuaires de notre pays sont engagées dans le plan « Escales Zéro Fumée », dispositif régional de 32 millions d’euros justement dédié à la lutte contre ces émissions nocives. » Il évoque aussi « l’installation de scrubbers nouvelle génération financée à hauteur d’1 million d’euros» ainsi que le soutien de la Région envers « les associations de défense de l’environnement et de mesure engagées dans ce dispositf telles qu’AtmoSud et France Nature Environnement ».

Selon le président de Région, l’objectif de la Région serait de pouvoir brancher à quai tous les car-ferries d’ici 2023, le branchement des navires de croisières étant, quant à lui, prévu pour 2025.

Renaud Muselier : « J’invite la Ville de Marseille à venir co-financer ces actions concrètes »

Après sa mise au point, Renaud Muselier invite la nouvelle municipalité à travailler main dans la main, déplorant le manque d’engagement de l’ancienne équipe municipale : « La Ville de Marseille ne s’est jamais engagée à nos côtés, et étant donné la volonté dont vous semblez vouloir faire preuve pour ce dossier, je vous invite à co-financer à hauteur de 20 millions d’euros ces opérations majeures et ainsi accélérer la nécessaire mutation de notre port ». Idem pour la question de la végétalisation de la ville, pour laquelle Renaud Muselier invite la mairie de Marseille à « s’inscrire dans le dispositif « Un million d’arbres » lancé en 2019 par la Région » et compris dans le programme « Une COP d’avance ».

Madame la Maire @MicheleRubirola, le sujet de la pollution des navires est crucial à Marseille comme dans toute @MaRegionSud ! Je vous invite donc à découvrir le Plan Escales Zéro Fumée, lancé depuis un an, et qui permettra en 2023 de brancher à quai tous les car-ferries ! pic.twitter.com/5Qc3CrSJCS — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) July 8, 2020

