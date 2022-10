Tic, tac … Les rencontres du vélo et des mobilités douces approchent à grand pas ! En préambule de l’événement qui se tiendra au Mucem le 14 octobre, Gomet’ a tenu une conférence de presse de présentation ce vendredi 7 octobre à la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence, en présence de François Ranise, élu à la CCI, de l’adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille Audrey Gatian, ainsi que des représentants des associations participantes et d’entreprises du secteur. Au total ce sont une cinquantaine de partenaires qui soutiennent l’événement parmi lesquels toutes les collectivités. La Métropole Aix Marseille Provence, Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône, et la Région Sud et le Mucem sont les partenaires fondateurs de l’événement placé sous le haut patronage du ministre des Transports Clément Beaune.

« Les entreprises sont de plus en plus demandeuses de solutions de mobilités douces pour leurs salariés, c’est pourquoi nous devons accélérer sur les aménagements », remarque en introduction François Ranise. Un engagement des entreprises que salue Audrey Gatian : « Les projets en faveur de la mobilité douce sont indispensables pour atteindre notre objectif de faire partie des 100 villes décarbonées », rappelle-t-elle.

Audrey Gatian et François Ranise à l’occasion de la conférence de presse organisée à la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence Gomet’ (JYD/ Gomet’)

Au carrefour des mondes politiques, associatifs, économiques, urbanistiques, culturels ou sportifs

Les rencontres du vélo et des mobilités douces seront l’occasion de fournir des pistes de réflexion sur les solutions à mettre en place.

Les associations auront ainsi la part belle sur l’événement, sur l’espace ateliers comme dans les tables-rondes : la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) tiendra un stand pour présenter notamment le dispositif « Génération vélo », dont l’objectif est d’enseigner l’usage de la bicyclette aux plus jeunes, en conformité avec le dispositif national « Savoir rouler à vélo ». Et le président national de la Fub, Olivier Schneider, fait le déplacement à Marseille avec ses équipes et sera le grand témoin de la conférence plénière d’ouverture.

Les rencontres du vélo et des mobilités douces seront l’occasion de fournir des pistes de réflexion sur les solutions à mettre en place.

Les Rencontres en chiffres :



6 tables-rondes

10 coups de coeur

55 intervenants

52 partenaires

15 innovateurs dans la pitch party

50 étudiants mobilisés

4 ateliers

4 balades

5 films dans le festival Tous en selle

et plus de 500 décideurs métropolitains attendus

Les associations auront ainsi la part belle sur l’événement, sur l’espace ateliers comme dans les tables-rondes : la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) tiendra un stand pour présenter le dispositif « Génération vélo », dont l’objectif est d’enseigner l’usage de la bicyclette aux plus jeunes, en conformité avec le dispositif national « Savoir rouler à vélo ».

Stéphane Demaegdt (Agilenville) interviendra pour sa part sur la conférence dédiée à la cyclologistique (à 15h30) pour présenter son service de vélo cargo et ainsi ouvrir la réflexion sur les livraisons décarbonées. La société Tous en Biclou, spécialiste du cyclotourisme basé à Marseille, proposera des balades à vélo, à l’heure où « le tourisme est responsable de 11% des émissions de gaz à effets de serre en France », souligne Jean-Baptiste Rufach, cofondateur de Tous en biclou.

Parce que la marche fait aussi partie des mobilités douces, l’association 60 millions de piétons sera également présente. « La protection des piétons est un sujet majeur : il concerne 1,8 million de métropolitains » interpelle Anne-Laurence Beaudoin, référente locale de l’association.

(de g. à d.) Jean-François Eyraud, rédacteur en chef de Gomet’, Robin Allory (fub), Jean-Baptiste Rufach (Tous en biclou), Stéphane Demaegdt (Agilenville), Frédéric Serre (Ramdam) et Anne-Laurence Beaudouin (60 millions de piétons) (crédit : JYD / Gomet’)

« Ces premières rencontres sont un événement métropolitain. En tant qu’association métropolitaine, nous avons donc le devoir d’y être. » Frédéric Serres, vice-président de Ramdam

« Ces premières rencontres sont un événement métropolitain. En tant qu’association métropolitaine, nous avons donc le devoir d’y être. Nous ne raterons aucune occasion de changer les pratiques qui nous ont menés dans cette impasse sanitaire et environnementale », ajoute Frédéric Serres, vice-président de Ramdam qui fédère les associations de cyclistes et marcheurs à Aix Marseille Provence.

es différents intervenants de la conférence de presse sont unanimes : il n’est pas question, à l’occasion des rencontres, de faire la chasse aux automobilistes, mais de prôner un mix de mobilité dans la ville.

« Il ne faut pas aller chacun sur son rail, il faut aller ensemble. Si l’on veut éviter les vélos et trottinettes sur les trottoirs, il faut avant tout élargir les voies cyclables », estime Anne-Laurence Beaudouin.

De même, pour Agilenville, qui effectue des livraisons à vélo-cargo dans le centre-ville, se substituer totalement aux camions n’est pas l’objectif : « Nous sommes là pour prendre le relais des véhicules sur le dernier kilomètre, un système de plus en plus plébiscité par les entreprises en raison d’une meilleure efficacité. C’est également bénéfique pour les conducteurs de camion, qui n’ont pas à subir le stress de conduire dans des artères étroites et de bloquer des rues », souligne Stéphane Demaegdt. L’entreprise inaugurera d’ailleurs jeudi 13 octobre, à la veille des Rencontres, son entrepôt cyclo-logistique dans le 10e arrondissement de Marseille, en bordure de la zone à faibles émissions (ZFE).

Rendez-vous le 14 octobre au Mucem ! (Crédit Gomet’/JYD)

Pour donner un aperçu de la ville cyclable et apaisée de demain, des cabinets d’architectes et d’urbanistes, parmi lesquels Rougerie + Tangram, Atelier d’architecture Yvann Pluskwa, Carta – Reichen, Caractère spécial Matthieu Poitevin – ont imaginé à l’occasion des Rencontres des pistes cyclables inspirantes sur le chaînon manquant entre les Catalans et le Marégraphe sur la Corniche de Marseille. Une ville encore imaginaire qui permettrait un mix de mobilités, où chacun interagit sereinement, sans le bruit assourdissant des moteurs et où l’air n’est plus saturé par la pollution. Bref, le macadam bonheur !

Document source : le dossier de presse des rencontres du vélo et des mobilités douces

Liens utiles :



Inscrivez-vous aux Rencontres sur le site de l’événement : https://lesrencontresduvelo.com/

Les Rencontres du vélo sur Radiocyclo : les explications de Jean-François Eyraud, directeur de Gomet’ Media

La ville de Marseille veut encourager les mobilités douces face à la voiture sur BFM Marseille Provence

L’actualité des mobilités à retrouver dans notre rubrique Transports