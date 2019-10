Une pomme sur cinq termine dans les déchets et l’on connaît l’impact des gaspillages alimentaire estimés à 16 milliards d’euros par an en France. La Région Sud, l’Ademe et la direction de l’alimentation lancent un réseau pour mobiliser les citoyens et les acteurs de terrain dans cette lutte protéïforme.

En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à̀ 16 milliards d’euros. Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles, telles que les terres cultivables et l’eau, et des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Ces dernières sont évaluées par l’Ademe à plus de 15 millions de tonnes équivalent CO2 de l’activité française ; c’est 3 % de l’ensemble des émissions nationales qui pourraient ainsi être évitées chaque année.

Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et consommation, participent aux pertes et gaspillages alimentaires. L’étude de l’Ademe sur l’état des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire montre que la répartition est la suivante : 32 % en phase de production, 21 % en phase de transformation, 14 % en phase de distribution et 33 % en phase de consommation soit 29 kg par personne et par an de pertes et gaspillages au foyer (dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés), auxquels s’ajoutent les pertes et gaspillages générés en restauration collective ou commerciale.

Un bureau d’étude sera désigné pour animer la dynamique régionale

Depuis 2014, la direction régionale de l’Ademe, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont soutenu 22 actions significatives et projets pilotes. En 2017, Coop de France Alpes Méditerranée, le bureau d’études des coopératives agricoles a conduit une étude de préfiguration d’un Réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette mission a permis de recenser, par famille, les acteurs de la chaîne alimentaire, de comprendre leurs problématiques et leurs attentes. Et le 16 octobre 2019, pour la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, la direction régionale de l’Ademe, la Draaf Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Sud ont lancé officiellement le réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire.