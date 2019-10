Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Dans son agenda du développement économique, la Métropole Aix-Marseille a identifié six secteurs prioritaires dont la santé. « On était ravi de cette reconnaissance mais on devait avoir un plan stratégique concret sinon ça ne sert à rien », observe Emilie Royère, la directrice du pôle de compétitivité Eurobiomed sur la santé en Paca et Occitanie. Elle…