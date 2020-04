Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille a pris un arrêté de déconstruction pour les immeubles des 69 et 71 rue d’Aubagne, le vendredi 3 avril. « Cet arrêté correspond à une étape importante du travail engagé sur le devenir du site et des bâtiments concernés explique la Ville de Marseille dans un communiqué. Depuis dix huit mois, en effet, des études ont été menées, une instrumentation a été posée pour contrôler le mouvement des bâtiments, plusieurs scénarii ont été analysés bâtiment par bâtiment. L’avis des experts, ainsi que les résultats des différentes études tendent tous à la même conclusion pour les 69 et 71 afin de préserver avec certitude, la sécurité publique : seule leur déconstruction est envisageable et réalisable. »

Le maire de Marseille confirme dans son communiqué, que le périmètre de sécurité va être renforcé. Il rappelle également que les immeubles côté impair (du 61 au 83) sont vides de toute occupation. Le processus de déconstruction des 69 et 71, rue d’Aubagne interviendra dès que le collège d’experts en aura déterminé, lors de sa réunion prévue mi-avril, les modalités précises.

Le 5 novembre 2018 au matin, deux immeubles aux 63 et 65 de la rue d’Aubagne s’effondraient. Huit personnes étaient découvertes mortes dans les décombres au fil des heures et jours suivant la catastrophe.

