Le rendez-vous des acteurs de l’économie sociale et solidaire, organisée par la Chambre régionale des entreprises d’économie sociale et solidaire (Cress) Provence-Alpes-Côte d’Azur, revient pour une cinquième édition qui se tiendra cette année au palais du Pharo à Marseille (7e). Le Salon ESS Sud ouvrira ses portes dès 8h15 et sera inauguré à 9h30 en présence du président de la Région Sud Renaud Muselier, aux côtés de la secrétaire d’Etat en charge de l’ESS et de la vie associative Marlène Schiappa, ainsi que le président de la Cress Provence Alpes Côte d’Azur, Denis Philippe.

Conférences, stands et remise de trophées

Tout au long de la journée, jusqu’à 16h30, les conférences se succèderont dans l’auditorium mais aussi dans les autres salles du palais. Finance verte, management responsable, responsabilité sociétale des organisations … Autant de thématiques qui rejoignent l’univers de l’ESS et seront abordées par des acteurs privés comme publics (voir le programme en document source). Les différents acteurs de l’ESS seront également présents sur des stands et ateliers. Parmi les participants à cette journée, plusieurs poids lourds de l’ESS tels qu’Acta Vista, le groupe SOS, France Active, mais aussi des collectivités comme la Région Sud ou encore la Ville de Marseille.

L’évènement s’achèvera à 17h30 avec la traditionnelle remise des trophées du salon de l’économie d’avenir qui récompensent les bonnes pratiques au sein des entreprises partenaires dans quatre catégories : les achats socialement et écologiquement responsables, la responsabilité sociétale et environnementale, la commande publique socialement et écologiquement responsable, et enfin l’économie circulaire.

Document source : le programme du salon ESS Sud

Liens utiles :



> Les inscriptions au salon

> Notre article sur l’édition précédente : [Achats responsables] Le Salon ESS Sud reporté au 13 avril 2021

> Notre rubrique économie