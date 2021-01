Le Salon ESS Sud organisé chaque année par la Chambre régionale des entreprises d’économie sociale et solidaire (Cress) Provence-Alpes-Côte d’Azur est un rendez-vous majeur de l’économie sociale et solidaire sur le territoire. Initialement prévu le 4 février, le salon est reporté au 13 avril 2021 et se déroulera au Parc Chanot à Marseille.

Le Salon réunit « les représentants des collectivités, institutions, des entreprises (petites, moyennes ou grandes) au cours d’une journée entièrement dédiée aux achats responsables » précise de la Cress. Ainsi, les professionnels peuvent rencontrer, échanger, assister à des conférences, à des ateliers ou encore à des rendez-vous d’affaires pour développer leur marché en Région Sud.

Repenser ses achats

Questionner sa manière d’acheter est un acte fort d’engagement pour mieux respecter la nature et les hommes. La vision des représentants du salon ESS Sud en matière d’achat responsable veut « tendre vers un développement durable sans occulter la performance économique ». Cette idée induit la transformation des processus d’achats, le développement de partenariats durables, l’investissement dans un mode entrepreneurial responsable. Ces méthodes de développement social et économique sont « des axes majeurs pour entreprendre des changements en profondeur » auquel le salon ESS Sud apporte sa pierre à l’édifice pour ré-apprendre à considérer la terre et les hommes qui la travaillent.

La mise en relation professionnelle

L’édition 2021 propose des villages de stands, des ateliers, des conférences, les Trophées de l’ESS et près de 400 rendez-vous professionnels qui « permettent une mise en relation personnalisée et qualifiée » en vue de futurs partenariats. Du côté de l’acheteur, le salon est une occasion de développer ses partenaires locaux pour intensifier les achats en circuits courts. Et pour le fournisseurs, de rencontrer les acheteurs de la région pour comprendre leurs politiques et leurs enjeux.

