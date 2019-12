La société Alteo, leader mondial de production d’alumines de spécialité, implantée à Gardanne employant 500 salariés et 1000 indirects, a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre dernier. Depuis de nombreux élus ont réagi à l’instar de Renaud Muselier, le président de la Région Sud qui s’est dit prêt à agir pour Alteo sous certaines conditions : « Si la filière est viable à terme, dans le cadre d’une aide potentielle, je suis là. Mais si c’est un puits sans fond, je n’abonderai jamais. »

Dans un courrier adressé au Premier Ministre Edouard Philippe le 19 décembre, quatre députés des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert (UDE) député de Gardanne (M. Lambert avait précédemment appelé l’Etat à prendre le contrôle d’Alteo, Bernard Deflesselles (LR), Pierre Dharréville (PC) et Éric Diard (LR), appellent l’Etat à s’engager « afin d’assurer la continuité de l’activité, le maintien de l’emploi et de conserver en France à Gardanne, la production de ces alumines. »



Enfin lors du dernier conseil de la Métropole Aix Marseille Provence, le 19 décembre, le maire de Gardanne Roger Meï a appelé la présidente de la Métropole à être partie prenante dans le dossier. L’élu communiste dont la commune est aussi frappée par la fermeture de la centrale à charbon a expliqué qu’il venait d’écrire à la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne et à sa secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon afin de mettre en place une table-ronde réunissant tous les acteurs impliqués (entreprise, salariés, élus). « Il y a des solutions a insisté le maire. On peut très bien créer des emplois et respecter l’environnement » observe-t-il en évoquant la valorisation de la bauxaline d’Alteo (résidu issu de la production) dans de nouveaux débuchés.



Martine Vassal a répondu en se disant attachée à ce que l’emploi soit préservé tout en respectant les contraintes écologiques. « Nous avons déjà fait plusieurs courriers en ce sens et nous continuerons. Bien sûr que vous avez notre soutien » affirme la présidente de la Métropole et du Département des Bouches-du-Rhône.