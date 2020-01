France Info, France Bleu Provence et le quotidien La Provence publieront vendredi 17 janvier un sondage à l’occasion du passage à Marseille du « bus de municipales » de la radio d’information en continue du service public.



Selon nos sources, ce sondage, réalisé en début de semaine, placerait en tête du 1er tour, au coude à coude, Martine Vassal (LR) avec 23% et le Rassemblement national avec 22%. Loin derrière, la liste de rassemblement de gauche emmenée par Michèle Rubirola pointe à 16% tandis que la liste écolo de Sébastien Barles est juste derrière à 14%. Enfin, selon des sources concordantes, la liste soutenue par En marche d’Yvon Berland (8%), celle du sénateur de droite Bruno Gilles (7%) et de la sénatrice Samia Ghali (7%) sont distancées.



L’appel de Sébastien Barles (EELV), les réserves de Saïd Ahamada (LREM)

Sébastien Barles, le leader écologiste, interrogé par Gomet’ sur ces hypothèses, se félicite du score élevé d’EELV et plus largement du bloc « démocratique et écologiste anti système » et plaide pour un rassemblement des ces forces progressistes. Il appelle en particulier à une liste commune dans les 13e et 14e arrondissements (mairie actuelle RN), afin de faire basculer le secteur.



Pour le porte-parole de la candidature d’Yvon Berland, le député LREM Saïd Ahamada, cette nouvelle enquête d’opinion est à prendre avec précaution. « Nous n’avons pas encore coller nos affiches » observe le parlementaire.