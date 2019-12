Logée au sein de l’Institut des sciences du mouvement (ISM), unité mixte de recherche CNRS Aix Aix-Marseille Université, la plateforme technologique TECHNOVALO-Aix affiche un savoir-faire exceptionnel dans la bio-inspiration. Nouvelle étape de notre Voyage extraordinaire dans le monde des technologies (*).

« La France est l’un des pays qui investit le plus dans la recherche mais les retours dans l’industrie ne sont pas à la hauteur de l’effort de recherche. Notre responsabilité est que l’argent investi par nos impôts crée de la richesse. » En deux phrases le responsable de l’équipe Conception Bio-inspirée (CBI) (UMR 7287), Jean-Marc Linares partage son engagement. Le professeur des universités explique avec conviction comment la recherche peut servir la nation toute entière grâce à son ouverture au monde économique.

Jean-Marc Linares, le directeur du laboratoire Conception bio-inspirée (à gauche) et Julien Chaves-Jacob, Maitre de Conférences et Responsable de TECHNOVALO-Aix

Depuis le regroupement des trois universités en une seule, Aix-Marseille Université affiche plus que jamais sa volonté de développer les partenariats avec les entreprises. « La création du label « Plateforme Technologique Aix-Marseille » apporte une nouvelle dynamique à cette stratégie » se félicite M Linares. « La Cité de l’innovation et des savoirs nous donne plus de visibilité et le réseau des 55 plateformes nous permet aussi de mieux nous connaître grâce à de rencontres régulières »

explique le scientifique avec à l’appui d’une collaboration naissante avec le Laboratoire

d’Astrophysique de Marseille (LAM). « Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions avoir des démarches complémentaires. Le LAM travaille sur la partie optique des futurs satellites de la Nasa. Il y a des croisements possibles tant au niveau de la recherche que du transfert de technologie. » Et de ces premiers échanges est née la fabrication d’une pièce par TECHNOVALO-Aix pour le LAM.

Cette nouvelle collaboration obtenue grâce au fertile réseau de plateformes technologiques logiques d’Aix-Marseille démontre aussi le formidable potentiel de TECHNOVALO-Aix. La plateforme est intégrée, au sein de l’Institut des Sciences du Mouvement (ISM) à l’équipe Conception bio-Inspirée dirigée Jean-Marc Linares. C’est l’une des neuf équipes équipes de recherche de l’ISM, un Institut qui valorise l’interdisciplinarité entre ses différents pôles pour optimiser sa recherche.