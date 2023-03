Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 13 mars 10h30 : Mirova Foundation et France Active s'unissent pour renforcer le développement de l’investissement solidaire dans les territoiresMaison des Nines, 9 rue d'Aubagne, Marseille (1er) 14h : rencontre avec Boris Cyrulnik autour de son livre Le laboureur et les mangeurs de vent organisée par la e-faculté de psychologie et psychanalyseHôtel Best Western Le Galice…