Le chèque cadeau 100 % local est déployé par la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour participer à la relance de l'économie du territoire. Un véritable dispositif pour soutenir l’activité des commerces, cafés, hôtels et restaurants du territoire, qui propose des chèques valables sur le territoire du 13* uniquement (hors Pays d’Arles). > Plus d'informations…