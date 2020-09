Il y a 20 ans, le réseau universitaire euro-méditérrannéen Téthys porté par Aix-Marseille Université (AMU) voyait le jour. Cet anniversaire, qui devait initialement être célébré en avril lors de l’Assemblée Générale du consortium, sera finalement fêté lundi 5 octobre prochain.

Eric Berton prendra la parole

L’évènement débutera à 9h avec un discours, ouvert à tous, d’Eric Berton, président d’AMU. Il prendra la parole aux côtés de George Leonetti, vice-président délégué à l’éducation et à l’enseignement supérieur de la Région Sud, Giovanna Chimini, vice-présidente en charge des relations internationales d’AMU et de Mauve Carbonell, nouvelle présidente du réseau. Deux autres temps réservés uniquement aux membres de l’AG suivront : un conseil d’administration qui permettra « de présenter les projets en cours et les perspectives de collaboration » ainsi qu’une présentation du « projet Egalité femmes-hommes en Méditerranée ». Le public sera invité de nouveau l’après midi, de 16h30 à 17h30, pour un entretien avec l’écrivain égyptien Alaa El-Aswany à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Le syndrome de la dictature ». L’entretien sera animé par la président du consortium, Mauve Carbonell et les étudiants du master études européennes et internationales.

Téthys : favoriser la coopération universitaire euro-méditerranéenne

Téthys, du nom grec de la déesse marine, est un rapprochement d’une soixantaine d’universités issues de 19 pays (dont le Maghreb, la région du Mashrek et les pays du Sud de l’Europe) créée au lendemain de la conférence de Barcelone de 1995. Depuis, cette coopération a permis le financement de « 30 projets de collaboration (…) dont 24 par la Commission Européenne, pour plus de 40 millions d’euros. » Le consortium entend « construire un espace méditerranéen capable de répondre aux défis actuels du monde » et « développer des partenariats « gagnant-gagnant » entre le Nord, le Sud et l’Est de la Méditerranée ».

