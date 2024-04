Share on Facebook

Lundi 29

Aix-en-Provence. Début du tournoi Open Aix provence Crédit agricole, jusqu’au 5 mai.

10h, Marseille. Conférence de presse en ligne organisée par l’IRD (institut de recherche pour le développement) sur le thème : « Ressource en eau : où en sommes-nous ? ».

10h, Salon-de-Provence. Le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian se déplace pour visiter deux opérations d’aménagement. En premier lieu, il se rendra sur le site de l’opération Lurian à Salon-de-Provence, dans une copropriété mixte qui allie logements collectifs, maisons individuelles et équipements publics, construits en renouvellement urbain. Il se rendra également à Coudoux, sur le chantier d’un futur écoquartier qui mêlera lui aussi plusieurs types de logements locatifs, sociaux et intermédiaires, et en accession sociale à la propriété, grâce au dispositif du bail réel solidaire.

14h, Marseille. Présentation à la presse du projet d’ouverture au public du fort Saint-Nicolas, après quatre siècles de fermeture. Le groupe SOS culture porte le projet de Citadelle de Marseille et donne ce nom au lieu avec la Ville de Marseille. L’inauguration officielle du site est prévue à 16h30, en présence du maire de la ville, Benoît Payan et de Jean-Marc Borello, président du directoire du groupe SOS. Le public est attendu à partir du 4 mai, à 12h.

Mardi 30

8h30, Aix-en-Provence. L’UPE 13 organise une rencontre pour faire découvrir l’ensemble de ces missions et services, au Château de la Pioline, 260 rue Guillaume du vair.

9h, Aubagne. Un rendez-vous d’information est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIMP) dans le cadre du programme Pass Entreprendre. L’objectif de l’événement est de familiariser les entrepreneurs aux étapes cruciales du parcours de création d’entreprise afin d’accroître leurs chances de réussite. L’inscription en ligne est obligatoire. La session se déroulera à l’agence CCIAMP, située au 248 avenue des Paluds.

Mercredi 1er

Fête du Travail.

Jeudi 2

10h, Marseille. Défilé croisière de la maison de haute couture Chanel pour la première fois à Marseille. La maison présente sa collection pour le printemps 2025 sur le toit de la Cité radieuse du Corbusier.

Vendredi 3

10h, Marseille. La commission digitale de la CPME13 (syndicat patronal dans les Bouches du Rhône) organise une journée de formation dédiée à la préparation des TPE/PME à accueillir une clientèle internationale, en partenariat avec le riality IA lab Marseille. Au programme, plusieurs sessions pour permettre aux entreprises et commerçants du territoire de tirer parti des solutions concrètes offertes par les outils numériques et l’IA. La formation se déroule au riality IA lab Marseille de la CCI Aix-Marseille-Provence située au 9 La Canebière. Elle se déroule également en live sur la chaîne Youtube du riality.

14h30, Aix-en-Provence. À l’occasion du tournoi Open Aix Provence Crédit Agricole, Muriel Hurtis, ambassadrice de « Le Sport pour Valeur », donne une conférence sur l’inclusion professionnelle par le sport. Un temps d’échange est prévu en présence d’Arnaud Clément, co-directeur du tournoi, ainsi que des jeunes de la Mission Locale d’Aix-en-Provence et des témoignages de jeunes de l’Agence de l’Éducation par le Sport. La conférence a lieu au Country Club d’Aix-en-Provence.