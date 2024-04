Share on Facebook

De retour du SXSW à Austin aux Etats-Unis, rencontre de la créativité mondiale, l’entrepreneur marseillais Philippe Guguen, président de MAP-Emulsion et créateur de Sorga Technology, nous raconte ce rendez-vous et ses solutions créatives pour lutter contre la contrefaçon et l’écoblanchiment. Quel est votre parcours ? Philippe Guguen : Après l’EM Lyon, une expérience en marketing…