La finale départementale de la 9e édition des Trophées des entrepreneurs positifs organisés par la Confédération des petites et moyennes entreprises se déroulait jeudi 12 octobre au siège de la Banque populaire Méditerranée à Marseille.

Cette cérémonie a célébré les entrepreneurs, commerçants et artisans du territoire qui incarnent des valeurs humaines telles que l’éco-responsabilité, la persévérance, la solidarité, la créativité, le courage et la bienveillance. Douze lauréats issus des demi-finales départementales ont été récompensés par six prix (plus celui du jury) remis lors de la finale départementale des Trophées des entrepreneurs positifs.

« Chaque édition des Trophées permet de découvrir des parcours inspirants de chef.fe.s d’entreprise qui ont mis toute leur énergie et leur conviction pour faire aboutir leurs projets. C’est un honneur et un plaisir toujours intacts de mettre en lumière des entrepreneurs qui contribuent à une économie plus positive, vectrice de croissance, de richesse et d’emplois » observe Corinne Innesti, la présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône.

La finale régionale aura lieu le 16 novembre à la Friche de la Belle de Mai.

La liste des lauréats :



Prix Persévérance: Flandin, Jean Chopet (Aubagne). Entreprise familiale de fabrication de parasols depuis 1982.

Prix Solidarité: Les Fantastypiques, Julie Ricard (Marignane). Ils accompagnent les personnes dites atypiques, telles que celles atteintes de troubles neurologiques ou de spectre autistique à travers des informations, des formations et un accompagnement personnalisé.

Prix Créativité: Birds For Change, Jules Mollaret (Aix), “Cleantech” avec une approche novatrice utilise des “BirdBoxes” pour collecter les déchets plastiques en échange de nourriture.

Prix Bienveillance: Bionet, Philippe le Saint (Fuveau). Entreprise industrielle, spécialisée dans le nettoyage, engagée dans la préservation de l’environnement et la sécurité de ses clients et employés. Tous ses produits sont certifiés par l’écolabel européen, garantissant leur qualité et leur biodégradabilité à 100%.

Prix Éco-responsabilité: Sakowin, Gérard Gatt (Aix) start-up de la “deeptech” spécialisée dans production d’hydrogène décarboné par plasmalyse du méthane.

Prix Courage: Cabaret Théâtre l’Etoile Bleue, Manoah Michelot (Marseille). Premier cabaret prestige maritime de France qui revisite le genre entre tradition, modernité et inspirations de notre cité phocéenne.

Prix du Jury: HASC, Julie Cherrier (Marseille). Structure de l’Économie Sociale et Solidaire co-fondée en 2017 qui a vocation de faciliter l’inclusion des Travailleurs Handicapés dans les entreprises et de promouvoir les compétences des personnes en situation de handicap.