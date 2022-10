Share on Facebook

L’adjointe marseillaise aux mobilités de Benoît Payan, Audrey Gatian, est intervenue lors des premières rencontres du vélo et des mobilités douces organisées vendredi 14 octobre au Mucem. Dans cet entretien enregistré sur le plateau TV animé par les étudiants de l’IEJ, l’élue affiche ses ambitions : « Pourquoi pas passer dans le classement des villes cyclables et marchables de la dernière place aux premières, c’est notre défi lance-telle. Et elle promet : « Notre vile va changer. »

Un partenariat avec Mediaschool IEJ Marseille

Tout au long des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’, les personnalités, invités et autres intervenants de passage dans le Forum du Mucem, sont venus s’exprimer sur le plateau TV de l’événement. Une quinzaine d’étudiants de l’école de journalisme IEJ Marseille étaient présents sous la houlette de la journaliste Sylvie Censi pour réaliser ces interviews à la volée. Merci à eux !