Le vice-président régional aux transports et aux mobilités durables, Jean-Pierre Serrus, s’est exprimé lors des premières Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées vendredi 14 octobre au Mucem. Dans cet entretien enregistré sur le plateau TV animé par les étudiants de l’IEJ Marseille, il appelle à une coordination de l’ensemble des institutions dans le cadre de la « grande inter-modalité » entre les différents moyens de transports et dans laquelle le vélo à « toute sa place. » Autre message passé par celui qui est également maire de La Roque d’Anthéron : « développer la filière vélo » et la « territorialiser jusqu’au niveau communal » afin que l’ensemble des « besoins des citoyens » soient comblés.

Jean-Pierre Serrus veut se retrousser les manches pour rattraper le retard pris par rapport à d’autres territoires comme Copenhague ou plus récemment Lyon. Celui qui fut aux manettes de la politique métropolitaine des transports à Aix Marseille Provence sous la présidence de Jean-Claude Gaudin estime qu’il faut prioritairement sensibiliser les élus sur l’importance du vélo et des modes actifs dans le réseau intermodal de transports.

Ensuite, il espère améliorer la coordination des actions : « il faut une continuité (…) on ne pas as accepté qu’il par exemple des ruptures le long de la Durance où nous développons une voie cyclable, explique l’élu Renaissance, la mobilité c’est une chaîne de déplacement. La Région Sud en tant qu’autorité organisatrice des transports doit veiller à cette coordination notamment à travers les pôles inter-modaux » conclut Jean-Pierre Serrus.

Un partenariat avec Mediaschool IEJ Marseille

Tout au long des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’, les personnalités, invités et autres intervenants de passage dans le Forum du Mucem, sont venus s’exprimer sur le plateau TV de l’événement. Une quinzaine d’étudiants de l’école de journalisme IEJ Marseille étaient présents sous la houlette de la journaliste Sylvie Censi pour réaliser ces interviews à la volée. Merci à eux !