Pour les amoureux des compétitions sportives, l’Union nationale des centres sportifs en plein air (UCPA) organise pour la première fois à Marseille «l’UCPA Scooter cup» , une compétition dédiée à la trottinette.

«Ouverte à tous les pratiquants de glisse urbaine, cette grande compétition propose différentes catégories pour s’affronter : moins de 15 ans, plus de 15 ans, pratique féminine et enfin les professionnels » explique l’UCPA dans un communiqué.

Le skate-park de Marseille Grand Est, l’un des plus grands d’Europe (Photo DR).

« Géré par l’UCPA depuis 2009, le POMGE (Palais Omnisports Marseille Grand Est, NDLR), qui vient de célébrer son 10ème anniversaire, a accueilli de nombreuses étapes de championnats nationaux et de coupes de France associés tels que le Championnat de France de skate et le FISE. De plus, l’équipe UCPA du POMGE a accueilli la French Scooter Cup pendant 4 ans, de 2009 à 2012. Considéré comme étant l’un des plus grands skatepark d’Europe, l’équipement a également vu passé entre ses murs de nombreux champions comme Tony Hawk, Istvan Caillet, Julian Miranda, Valentin Antonuccio, Laura Perez et bien d’autres. » UCPA

Programmation et informations pratiques:

> Dimanche 12 janvier au Palais Omnisports

> Inscriptions et entrainement libre de 10h à 12h

> Compétitions de 13h à 18h

>Remise des prix de 18h à 19h

> 1500€ de cash priza à partager par les cinq premiers de la catégorie pro

> Entrées et inscriptions gratuites

> Adresse: 12 boulevard Fernand Bonnefoy 13010 Marseille

> Plus de détails sur le site du Palais omnisports.