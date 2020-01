Il y a les histoires que l’on raconte aux journalistes, que l’on voit dans les médias et puis il y a la vraie vie. Gemplus, devenu Gemalto aujourd’hui a fait partie des sagas de notre territoire. Avec un jury de journaliste nous avions décerné, sans barguigner, en 1993 le prix du Nouvel économiste à Marc Lassus, cet ingénieur bouillonnant et créatif. Trente ans après la création de Gemplus, Marc Lassus confie son parcours, ses succès, ses « emmerdes » comme chante Aznavour, dans un livre écrit par Bruno Charlaix, consultant. Il a fallu deux années pour collecter anecdotes et récits et reconstituer ce qui fut une tragédie. Avec une ascension fulgurante et une chute dramatique.

Cette période de trente années est fondatrice de l’économie régionale, par l’existence de Gemalto sur notre territoire et par l’essaimage fertile qui a fait des managers, chercheurs, ingénieurs du groupe des acteurs audacieux et innovants de notre région.

La croissance, a marqué les mémoires : avec quatre ingénieurs issus de Thomson, Marc Lassus commence à s’intéresser aux vertus du silicium et aux brevets détenu par Roland Moreno, un personnage fantasque, visionnaire, auteur d’une illisible « Théorie du bordel ambiant », mais qui a eu l’intelligence de déposer les bons brevets au bon moment. Il s’agit d’incruster un microprocesseur sur une carte souple. Toutes les études de marketing donnent ce projet perdant, aucun industriel ne veut se mouiller. Marc Lassus se lance et créé Gemplus en 1988.

Une place de leader mondial en cinq ans

En cinq ans, Gemplus se taille une place de leader mondial, le chiffre d’affaires passe de 60 millions de francs à 700 millions en 1993 pour atteindre le milliard en 1994, avec un millier de salariés. Gemplus implante des usines au Venezuela, en Argentine, au Mexique… Marc Lassus croise alors le chemin de Nicolas Hayek du groupe suisse Swatch le sauveur de la montre suisse, de Bernard Attali, de Vincent Bolloré, d’Albert Frères, d’Alain Gomez, de Jean Luc Lagardère, d’Alain Minc, de Pasquale Pistorio, de Serge Dassault…