La Ville de Marseille poursuit « un plan de recrutement massif engagé depuis plusieurs semaines afin d’améliorer les conditions d’accueil de tous les petits marseillais dans les écoles et les crèches municipales. »

Agents d’accueil et d’entretien, agents spécialisés des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants et responsables de restauration collective… Au total, 312 postes sont à pourvoir dans les écoles et les crèches municipales annonce la Ville dans un communiqué diffusé mardi 18 août.



La Ville de Marseille est également à la recherche de 250 futurs agents de surveillance interclasse durant les temps de cantine.

Lien utile :



Le public peut retrouver le détail des offres et postuler directement en ligne sur le site de la Ville