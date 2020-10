« Sache d’où tu viens, tu sauras toujours où tu vas ». La devise de l’écrivain marseillais Salim Hatubou, poète et conteur franco-comorien accueillera demain après-midi mardi 20 octobre les premiers visiteurs de la toute nouvelle bibliothèque de Marseille, baptisée du nom de l’auteur décédé en 2015. Salim Hatubou habitant lui-même Saint-Antoine où est implanté le nouvel équipement, a marqué profondément le quartier de son enfance grâce à la transmission de la culture et de la tradition explique la Ville.

L’ouverture de cet équipement culturel est un double événement. C’est la première ouverture d’une telle médiathèque depuis 2005 et l’inauguration de l’Alcazar cours Belsunce. Le site d’implantation sonne comme un symbole de la reconquête vers le Nord de la ville lancée par la nouvelle municipalité même si le projet a été élaboré par l’ancienne majorité.

Financement



Coût de la médiathèque : 4 074 600 €

Ville de Marseille : 1 006 000 € (25 %)

Etat (Drac) : 1 720 000 € (42 %) (hors acquisitions de livres)

ANRU : 679 600 € (17 %)

Conseil régional : 400 000 € (10 %)

Conseil départemental : 269 000 € (7 %)



Source : Marseille Rénovation Urbaine

Bibliothèque Salim Hatubou : des livres et de nombreuses animations

Avec 25 000 documents (livres, CD et DVD, journaux et magazines), la médiathèque propose des collections variées et accessibles, répondant aux envies de loisirs et de découverte comme aux besoins d’apprentissage de toutes les générations souligne la Ville de Marseille sur la page Facebook annonçant l’ouverture. « C’est aussi un lieu d’accès à l’information et à l’informatique, où vous pourrez en particulier découvrir les services offerts par bmvr.marseille.fr. L’accent sera mis sur une programmation culturelle riche et diverse, qui fera la part belle à la jeunesse (lecture aux tout-petits, éveil musical, ateliers créatifs) et au numérique (initiation à l’informatique ou à internet, ateliers de création numérique, programmation). Des ateliers pratiques ou de loisirs pour adultes seront aussi proposés : recherche d’emploi, club lecture, ateliers créatifs…»

À l’occasion de l’ouverture, de nombreux ateliers musicaux, créatifs, sensoriels, des moments de partage autour du livre, du conte et des jeux sont proposés. En pleine vacances de la Toussaint, les enfants du quartier vont pouvoir en profiter !

Informations pratiques :



Horaires : du mardi au samedi, de 13 h à 19 h. Adresse Place du Sud. 13015 Marseille

D’une surface de 900 m², la médiathèque propose en particulier : un espace dédié à la petite enfance : albums, contes et romans. un espace documentaire pour découvrir et s’informer sur diverses thématiques : voyages, arts et loisirs, emploi et vie pratique, sciences…, un salon pour lire la presse, regarder un film ou écouter un disque sur place, des jeux et des jouets pour partager sur place un moment ludiquue, un auditorium d’une cinquantaine de places pour accueillir spectacles, conférences ou projections de film, une salle offrant une vingtaine de places de travail au calme et deux petites salles de travail en groupe, pour préparer un exposé par exemple, un espace numérique avec huit ordinateurs et, en 2021, du matériel de création numérique, sans oublier une dizaine de PC présents dans les différents espaces de la médiathèque.



