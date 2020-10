Après son intervention lors du conseil municipal lundi 5 octobre, Audrey Gatian, adjointe à la mobilité à la mairie de Marseille, a accepté de répondre à nos questions. Elle revient dans cet entretien accordé à Gomet’ vendredi 9 octobre sur les priorités en matière de transports de la nouvelle municipalité. Elle aborde également de nombreux dossiers d’actualité et les tensions des premiers mois avec la Métropole. Elle évoque d’abord la zone à faible émission, les pistes cyclables et la concertation qui se met en place avec la Métropole (lire notre article précédent). Puis Audrey Gatian, insiste sur le retard à rattraper en misant les transports en commun dont elle souhaite doubler l’offre au public. Enfin, Audrey Gatian parle, dans ce nouveau et dernier volet, du métro et des projets routiers.

Nous avons parlé du tramway, qu’en est-il de l’extension du métro ? Y êtes-vous favorable ?

Audrey Gatian : Bien sûr que je suis favorable. Marseille est la deuxième ville de France et il n’y a que deux lignes de métro. Mais j’ai un principe de réalité. Le métro est une infrastructure lourde qui met beaucoup de temps donc je préfère me concentrer sur ce que l’on peut faire très rapidement. Pour une troisième ligne, ça ne sortira pas demain. Ce qui est sûr, c’est que l’on fera en sorte qu’elle ne soit pas construite sous une ligne de tramway. Il faudra voir les zones où il y a une tension. En ce moment, il y a déjà le projet d’automatisation du métro qui permettra d’accélérer les cadences et peut-être d’avoir des métros plus tard le soir comme je le souhaite.

Passons aux projets routiers. La première tranche du Boulevard Urbain Sud a été livrée et vous souhaitez revoir les prochaines phases du chantier. Concrètement, que souhaitez-vous modifier sur ce projet ?

ll n’y a qu’à Marseille qu’on construit encore des routes comme ça, des aspirateurs à voitures Audrey Gatian

Audrey Gatian : Nous aimerions trouver une alternative qui permettrait de ne pas impacter les jardins familiaux dont le parc de la Mathilde tel que le prévoient les phases deux et trois du projet. On ne veut pas créer d’aspirateur à voiture qui déboucherait sur la Pointe Rouge, zone déjà saturée au niveau de la circulation. Cependant on sait qu’il y a des enjeux de mobilité : notre but n’est pas de créer une impasse sur le premier tronçon mais d’accompagner ce flux de circulation, en proposant notamment des transports en commun. ll n’y a qu’à Marseille qu’on construit encore des routes comme ça, des aspirateurs à voitures. On est dans un modèle très daté.

Vous êtes également opposé au tunnel Schloesing de la société Prado-Carénage mais quels sont vos réels moyens d’action pour le contrecarrer ?

Audrey Gatian : Ce projet est catastrophique mais il est déjà bien avancé. On ne pourra pas l’arrêter mais on doit l’orienter. Comment ? Pour le moment, je ne sais pas, nous n’avons pas de propositions sur la table. Là encore, il faut qu’on ait un dialogue avec la Métropole. Je pense que tout ce qui est sur le territoire de la Ville ne peut pas se faire sans son accord. Ça ne peut se faire qu’en concertation.

Propos recueillis par Lena Cardo et Mathieu Marais

