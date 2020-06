Share on Facebook

Share on Twitter

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour La Provence, Sud Radio et CNews à paraître demain mercredi 17 juin, Michèle Rubirola, la tête de liste de la coalition de gauche Le Printemps Marseillais serait en tête du deuxième tour des municipales à Marseille avec 36%, loin devant la candidate LR Martine Vassal (29%) et le candidat du RN Stéphane Ravier, 22% annonce Le Figaro ce soir mardi 16 juin.



« Ce sondage cependant, s’il confirme nettement la dynamique de la candidate écologiste du Printemps Marseillais, est à prendre avec prudence. Il concerne en effet l’ensemble de la ville alors que l’élection se joue par secteurs comme à Paris et Lyon, avec une élection indirecte du maire au troisième tour » précise Le Figaro.

Selon nos informations, un autre sondage, cette fois commandité par la radio Europe 1 devrait sortir jeudi 18 juin. Wait and see.