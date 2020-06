Le sondage Ifop-Fiducial (*) pour La Provence, Sud Radio et CNews dévoilé hier et qui paraît ce mercredi 17 juin dans le journal La Provence place largement en tête Michèle Rubirola, la tête de liste de la coalition de gauche, écologiste et citoyenne du Printemps marseillais. Elle pointe largement en tête au deuxième tour des municipales à 36%, loin devant la candidate LR Martine Vassal (29%) et le candidat du RN Stéphane Ravier, 22%. Les trois autres candidatures sondées, Bruno Gilles (6%) Samia Ghali (5%) et Yvon Berland (2%), pèsent beaucoup moins, n’étant présentes que dans un seul ou quelques secteurs de la ville.

L’enquête a été réalisée du 13 au 15 juin sur un échantillon de 703 personnes par entretien téléphonique. Ce sondage confirme la dynamique de la candidate écologiste du Printemps Marseillais alors que sa rivale Martine Vassal est sur la sellette, après les révélations jeudi 11 juin concernant un système de procurations simplifiées mis en place et qui ont entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire et des perquisitions.

Michèle Rubirola : une base électorale large

L’analyse des électorats proposée dans le sondage montre en outre que Michèle Rubirola pénètre toutes les catégories d’électeurs (CSP, âges) et recrute bien au-delà de la gauche. Elle bénéficie ainsi du soutien de 38% de ceux qui déclarent avoir voté Emmanuel Macron en 2017 contre 32% pour Martine Vassal.



Mais ce sondage est bien sûr à prendre avec précaution. Il mesure les intentions de votes à l’échelle de la ville alors que le scrutin municipal est organisé en huit secteurs. Ainsi, le futur maire peut être minoritaire en voix à l’échelle de la ville mais élu par le conseil municipal s’il parvient à gagner suffisamment de mairies d’arrondissements clés. Le troisième tour donc, lors du conseil municipal d’installation sera donc décisif alors que l’électorat semble très éclaté avec au moins trois blocs sinon quatre si l’on ajoute les scores des listes Ghali, Gilles et Berland.

Enfin, l’enquête Ifop-Fiducial ne dit rien sur le degré de mobilisation de l’électorat pour le second tour. Les abstentionnistes du 1er tour vont-ils se rendre aux urnes alors que la menace sanitaire liée au Covid-19 s’éloigne ? A moins de deux semaines du jour J, le sondage de La Provence La Provence, Sud Radio et CNews vient leur rappeler qu’ils ont plus que jamais entre leur main le pouvoir de peser dans un scrutin dont l’issue demeure encore très incertaine.

Lien utile :

[Politique] Municipales à Marseille : huit élections et quatre tours !