Après le quartier général de campagne de Martine Vassal samedi 13 juin, les domiciles de deux candidates Les Républicains aux municipales à Marseille ont été perquisitionnés lundi 15 juin dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet sur des soupçons de fraude à la procuration. L’identité des deux candidates a été confirmé par une source policière à l’AFP. Il s’agit de Géraldine Lapalus, actrice de la série Camping Paradis et colistière de Martine Vassal dans les 6ème et 8ème arrondissements, et de Magali Devouge, adjointe à la culture dans les 11ème et 12ème arrondissements et candidate sur ce secteur.

Téléphones et ordinateurs saisis

Selon le journal La Provence, les deux candidates ont déjà été entendues samedi dernier comme témoin dans le cadre de l’enquête. Lors de cette nouvelle perquisition, leurs téléphones et ordinateurs ont été saisis par la police. Les enquêteurs cherchent à établir de possibles « manoeuvres frauduleuses tendant à l’exercice irrégulier d’un vote par procuration » a déclaré la procureure de Marseille, Dominique Laurens au quotidien.

Pour rappel, les soupçons de fraude ont été révélés par France 2 et l’hebdomadaire Marianne jeudi 11 juin. Au JT de la télévision publique, un journaliste a pu filmer en caméra cachée une pratique de « procurations simplifiées » sortant du cadre légal. Le parquet de Marseille a ouvert l’enquête préliminaire dans la foulée vendredi 12 juin pour vérifier l’existence de possibles manœuvres frauduleuses.

Vassal promet « une totale transparence »

La candidate LR à la mairie de Marseille, Martine Vassal, s’est exprimée hier sur BFMTV expliquant « je ne suis pas une fraudeuse. Oui, une enquête est ouverte, dans laquelle je fais preuve d’une totale transparence ». Elle promet que si les « faits sont avérés, je serai intraitable avec les personnes qui les ont commis ».