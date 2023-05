« Le projet du Val’Tram franchit, la semaine prochaine, une étape importante ! » se réjouit la Métropole Aix Marseille Provence dans un communiqué. Elle annonce que « c’est désormais au tour des citoyens de donner leurs avis à l’occasion d’une enquête publique, qui se déroulera du 15 mai au 21 juin 2023. »

L’objectif : Informer et recueillir l’avis du grand public. Le projet Val’Tram consiste à réaliser une ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse, en réutilisant principalement la plateforme de l’ancienne voie ferrée dite de Valdonne. Le projet, parfois contesté avait été retiré un temps puis réintégré à l’agenda métropolitain des transports et fait désormais partie du plan « Marseille en Grand », qui recense 15 projets prioritaires soutenus par l’État pour développer activement le réseau de transport en site propre du territoire métropolitain.

Val’Tram : « Développer le recours aux modes actifs »

Le tracé de 14 km traversera cinq communes (La Bouilladisse, La Destrousse, Auriol, Roquevaire et Aubagne) et concernera directement quelque 60 000 habitants. Sur une plus grande échelle, le Val’Tram s’inscrit dans le réseau express métropolitain et faciliter la mobilité durable des habitants sur le bassin d’Aubagne souligne la Métropole qui ajoute : « Il participe aux actions visant à offrir une alternative à l’usage de la voiture individuelle et, ainsi, sensiblement désengorger les grands axes de circulation du territoire. Des aménagements cyclables, déployés le long du tracé, permettront également de développer le recours aux modes actifs. »

Pour exprimer son avis du 15 mai au 21 juin, six lieux officiels ont été définis :



– Antenne de la Métropole à Aubagne – 932, avenue de la Fleuride – 13400 Aubagne

– Mairie d’Aubagne – Service urbanisme, 180, traverse de la Vallée

– Mairie de Roquevaire. 29, avenue des Alliés

– Mairie d’Auriol, Place de la Libération

– Mairie de La Destrousse. 28, avenue de Solobie

– Mairie de La Bouilladisse, Place de la Libération

