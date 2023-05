Faire de la culture un acteur économique ouvert au plus grand nombre est la mission de la jeune association Provence Culture. Créée en janvier 2023, Provence Culture est une coalition de 12 acteurs culturels reconnus sur le territoire : le Ballet Preljocaj – Pavillon Noir, le Centre d’Art Tadao Ando du Château La Coste, le Centre International des Arts-en-Mouvement, l’École Supérieure d’Art d’Aix-en Provence Felix Ciccolini, le Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, le Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, la Fondation Vasarely, le Grand Théâtre de Provence, l’Hôtel de Caumont -Centre d’Art, le Groupe et Compagnie Grenade, le Musée Granet, le 6MIC.

Certains de ces acteurs avaient déjà menés des travaux conjointement, ce qui a donné l’envie à d’autres de se joindre au mouvement dans le but de « se connaitre et se reconnaitre mais aussi de mieux exposer l’ouverture de la culture notamment à destination des autres secteurs et futurs partenaires », indique l’association dans un communiqué le 10 mai. Les structures voient ainsi leur nouvelle structure comme un témoin du « décloisonnement du secteur de la Culture vers les secteurs touristiques, économiques (…) avec de meilleures circulations des publics et des artistes. »

Se réunir pour mieux attirer le public

Une union qui apparait dans un contexte de fragilisation du milieu culturel à la suite du Covid, de l’inflation et des tensions géopolitiques. « Plutôt que d’affronter séparément ces enjeux, nous avons pris le parti de structurer notre réseau d’institutions culturelles, avec la conviction que nous serons plus forts », partagent les membres de l’association.

Désenclaver la culture est aussi un point sur lequel travaille Provence Culture. Pour cela, l’association vise à s’ouvrir au public, se tourner vers les secteurs touristiques et économiques, tout en répondant aux enjeux actuels. « Provence Culture est une force pour l’attractivité et un atout pour notre territoire », affirme l’association.

