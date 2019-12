L’exposition numérique et immersive « Van Gogh, la nuit étoilée » est présentée aux Carrières de Lumières jusqu’au 5 janvier 2020. Les œuvres de Van Gogh (1853-1890), aujourd’hui dispersées à travers le monde, s’animent sur 7000 m² et sur des murs jusqu’à 16 m de haut dans les anciennes galeries des carrières du village des Baux de Provence. On se souvent dans le même lieu de l’exposition de Marc Chagall en 2016.



Cette fois, pour Van Gogh, la création visuelle et musicale produite par Culturespaces et réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, retrace la vie intense de l’artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence où il résida une partie de sa vie.

« L’exposition immersive évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh à travers ses toiles les plus emblématiques, de la Nuit étoilée (1889) aux Tournesols (1888) en passant par sa célèbre Chambre à coucher peinte à Arles en 1889 » souligne Culturespaces. « À travers un parcours thématique, le visiteur découvre l’immense production de Van Gogh et voyage au cœur de ses œuvres de jeunesse jusqu’à ses paysages ensoleillés et ses nocturnes du Sud qui ont révélé l’artiste que nous connaissons aujourd’hui. »

Japon rêvé

Entre deux projections de Van Gogh, la Nuit étoilée (45 minutes), la création « Japon Rêvé, Images du monde flottant » du Studio Danny Rose est présentée en programme court, pendant une dizaine de minutes. « Cette création revient sur les œuvres et décors imaginaires du Japon qui ont fasciné Van Gogh. De l’iconique Vague d’Hokusai à la beauté éphémère des cerisiers en fleurs, le visiteur est invité à vivre une promenade contemplative dans le pays du Soleil levant. »

(Crédit Culturespaces – Danny Rose)

Informations pratiques et liens utiles

> ADRESSE : Route de Maillane 13520 Les Baux-de-Provence

> HORAIRES : Ouvert tous les jours : Janvier, mars, novembre et décembre : 10h-18h. Dernière entrée 1h avant la fermeture.

> ACCÈS :Les Carrières se situent à 800 mètres du Château-des-Baux :15 km au nord-est d’Arles et à 30 km au sud d’Avignon. Les Carrières de Lumières sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

> TARIFS :Plein tarif : 13 €. Tarif senior (+ de 65 ans) : 12 €. Tarif réduit : 11 € (étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du pass Education – sur présentation d’un justificatif en cours de validité).Tarif jeune (7-25 ans) : 11 €.Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) : 37 €. Gratuit pour les moins de 7 ans (sur présentation d’un justificatif).

> LE SITE INTERNET : https://www.carrieres-lumieres.com/