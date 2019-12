Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, s’est adressé pour la dernière fois en tant que maire aux Marseillais pour leur souhaiter une bonne année 2020. L’élu, à la tête de la ville depuis 1995 (quatre mandats consécutifs) saisit l’occasion du 31 décembre pour tirer un bilan de son action dans un communiqué de deux pages diffusé mardi 31 décembre dans l’après-midi (lire l’intégralité page suivante).



« C’est avec une émotion particulière que je m’adresse à vous à l’heure de tourner la page de l’année 2019 et d’ouvrir celle d’une nouvelle décennie empreinte d’espoirs et d’ambitions. Aujourd’hui comme depuis 25 ans, c’est à vous et à vos proches que je pense en toute priorité » commence-t-il par confier avant d’égrener les meures phares qu’il estime avoir prises durant ses 25 ans de pouvoir.

« Améliorer votre quotidien, assurer l’avenir de notre ville en favorisant son développement et son rayonnement, voilà ce qui a guidé mon action tout au long de ces années. La lutte contre le chômage a toujours été ma priorité. En le divisant par deux, en créant deux Zones franches urbaines et en réussissant, avec Euroméditerranée, la plus grande opération de réaménagement urbain d’Europe, nous avons permis à nombre d’entre vous de retrouver un équilibre, une confiance et une perspective dans une ville en pleine métamorphose » assure le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.

Pas un mot sur la rue d’Aubagne

« En développant des filières d’excellence, du secteur médical au numérique et de la logistique maritime à l’aéronautique, nous avons construit et fortifié des atouts majeurs pour l’avenir. Dynamique et attractive pour les entreprises, séduisante pour plus de 150 000 nouveaux habitants, Marseille est devenue lumineuse pour 5 millions de touristes et 2 millions de croisiéristes » se félicite Jean-Claude Gaudin. Il évoque ensuite tour à tour les événements qui ont marqué ses mandats. « Oui, nous avons modernisé cette ville dont l’urbanisme se dégradait au rythme d’un déclin économique que certains disaient irréversible. Avec le TGV et le tramway, avec l’extension du métro et de nouveaux tunnels, avec la L2 et un trafic aérien démultiplié, nous l’avons rendue plus accessible, tant pour vous, Marseillais, que pour nos visiteurs ou ceux qui viennent y travailler. » Des voeux qui n’évoquent pas les nombreux problèmes et difficultés de la ville à commencer par celui du mal logement. La catastrophe de la rue d’Aubagne l’a pourtant cruellement rappelé.