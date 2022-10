Face aux difficultés d’approvisionnement en carburant dans de nombreuses stations-service du département, la préfète de police, en accord avec le préfet des Bouches-du-Rhône réquisitionne jusqu’au 17 octobre 2022 inclus, la réquisition de certaines stations-service pour les services prioritaires,

Les stations concernées sont les suivantes :

Carrefour de 6h00 à 12h00 : Marseille Bonneveine (13008), Vitrolles, La Ciotat, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence La Pioline

TotalEnergies de 6h00 à 12h00 : Marseille les Olives (13013), Arles relais pont Van Gogh

Casino de 6h00 à 8h30 uniquement : Aubagne Le Charrel



Les services de la direction départementale de la sécurité publique sont chargés d’assurer le respect de ces mesures.

Le préfet des Bouches-du-Rhône et la préfète de police appellent les usagers de la route à faire preuve de civisme et de solidarité.

LISTE DES SERVICES PRIORITAIRES

A – Professions médicales et paramédicales

 Médecins, personnels hospitaliers, SAMU, SMUR, infirmiers libéraux

 Ambulances privées, taxis médicalisés ou de transport de patients

 Grossistes, réparateurs pharmaceutiques, pharmaciens

 Transport de produits sanguins

 Activités sociales (aide à domicile)

 Transport de personnes à mobilité réduite

B – Services publics

 Police et gendarmerie nationales

 Pompiers (Bataillon de marins-pompiers de Marseille et service départemental

d’incendie et de secours)

 Agence régionale de santé

 Centre en route de la navigation aérienne sud-est

 Direction interrégionale de la mer Méditerranée

 Direction départementale de la protection des populations

 Service des douanes

 Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

 Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités

 Direction régionale des finances publiques

 Justice – tribunaux – administration pénitentiaire – avocats exerçant des

permanences

 Militaires

 Service du déminage

 Préfectures et sous-préfectures

 Direction des routes du Conseil départemental

 Polices municipales

C – Services de maintenance et de sécurité

 ENEDIS – RTE – GRT – GRDF

 Opérateurs de téléphonie fixe et mobile propriétaires de réseaux

 SNCF

 Distributeurs d’eau potable

 Personnels indispensables, chargés de la maintenance et de la sécurité (sites

SEVESO – CEA)

 Véhicules municipaux d’intervention prioritaire

D – Autres

 Services funéraires