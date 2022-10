L’ouverture des premières plateformes approche. Vendredi 16 septembre au petit matin, le groupe Barjane a présenté officiellement sa nouvelle zone logistique chiffrée à 200 millions d’euros : le Parc des Aiguilles, un pôle situé sur la commune d’Ensuès-la-Redonne. À cette occasion, près de 40 institutions et entreprises partenaires, notamment les deux premières « locomotives » du site, Décathlon et Action, ont signé une charte d’engagements territoriaux. Un contrat d’actions sur l’emploi, l’environnement et l’ancrage territorial. Une cellule de suivi de ces engagements est prévue et se réunira durant trois ans. Le site accueillera à terme une dizaine de sociétés, et devrait générer plus de 1000 emplois.

Les trois premiers oliviers du projet – sur 700 arbres prévus – ont été plantés devant la future plateforme logistique Décathlon (38.000 m²), dont les travaux ont commencé début 2022. La fin de ce chantier piloté par le constructeur Quartus est attendue « au plus tard en juin 2023 », promet Ludovic Watterlot, le directeur logistique de Décathlon. Quant à l’entrepôt du groupe Action (43.000 m²), il devrait être inauguré le 9 novembre prochain. Les deux bâtiments seront couverts de panneaux photovoltaïques.

Parc des Aiguilles : historique du chantier



Le groupe Barjane est retenu en août 2011 par la Métropole Aix-Marseille Provence pour transformer cette Zac créée en 2006 en une plateforme économique et logistique de premier plan. Ralenti par une pollution sur site dont l’ampleur était imprévue, le projet a nécessité neuf ans d’études techniques et de procédures. Les travaux d’aménagement, confiés à la société française Eurovia, démarrent en septembre 2020.



Puis, quelques mois plus tard, en juin 2021, la dépollution de la zone est amorcée. Cette réhabilitation écologique d’envergure représente pour le groupe une sorte de “chantier dans le chantier”. Après la réalisation d’études préalables avec ANTEA Group, l’intégralité des déchets en surface (15.000 m³), enfouis (40.000 m³) et amiantés (8.000 m³) est prise en charge par le groupe Séché. L’intégralité des déchets en surface (15.000 m³), enfouis (40.000 m³) et amiantés (8.000 m³) sont alors pris en charge par le groupe Séché. Les travaux de construction des premiers bâtiments Decathlon et Action sont lancés début 2022.

Le comité de pilotage de la charte d’engagements territoriaux réunira parmi les institutions l’État, la Métropole, la Région et toutes les communes de la zone d’emploi. Il s’intéressera notamment au dossier de la mobilité. Sur ce point, Léo Barlatier, co-dirigeant du groupe Barjane, rappelle la mise en service d’ici 2024 de l’échangeur de la Côte Bleue (A55/RD9) qui vise à relier directement la zone logistique à l’autoroute sans passer par les noyaux villageois. Un équipement à dix millions d’euros que finance pour moitié Barjane. Les travaux débutent dans moins de deux mois. « C’est une bretelle, un carrefour giratoire, des bassins, des élargissements sur plusieurs centaines de mètres, énumère le codirigeant du groupe Barjane, et de promettre : une fois que ce sera fait, la desserte sera optimale »

« Il faut essayer d’être intelligents et imaginatifs sur le covoiturage, les mobilités (…) et intégrer les pistes cyclables dans notre réflexion globale », recommande Régis Passerieux, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, et membre du comité “mobilité”. Il imagine également une contribution et une entente des entreprises sur un « mécanisme de navettes ». Renforcer la mobilité et l’accès des travailleurs au Parc des Aiguilles, « c’est un travail collectif (…) tout le monde doit mettre la main à la poche, ça ne peut pas être que de l’argent public », considère Michel Illac le maire d’Ensuès-la-Redonne. Celui qui est également conseiller métropolitain estime que « c’est le bon moment » pour discuter de la contribution des entreprises au secteur transport sur le territoire Aix-Marseille. À la tête du comité de pilotage “mobilité”, il espère une mise en place de toutes les solutions, qu’elles soient publiques ou privées, d’ici la fin 2023.

Michel Illac : « l’aboutissement de près de 20 ans de travail »



Le maire d’Ensuès-la-Redonne ne cache pas sa satisfaction, voire son émotion, lorsqu’on l’interroge sur le projet du Parc des Aiguilles et l’événement du 16 septembre. « C’est l’aboutissement de près de 20 ans de travail » reconnaît-il tout en considérant qu’il s’agit encore « d’une étape. Le meilleur est encore à venir ! » Il insiste sur l’envergure métropolitaine du projet. « L’emploi créé ici est métropolitain. Le bassin de vie est large. C’est l’arc sud du pourtour de l’étang de Berre qui va jusqu’à Aix à l’Est et Port St Louis à l’Ouest. Il y a aussi Marseille. Il n’y a donc pas que les habitants de notre commune qui sont concernés par l’emploi créé ici. Et d’ailleurs, les partenaires qui ont signé la charte d’engagement rayonnent sur une zone étendue comme Pôle emploi. » Le maire voit avec satisfaction l’intérêt de ses administrés pour les postes crées sur le site et le rôle majeur de la plateforme pour toute l’activité du territoire. « Il y a beaucoup de villes autour qui ont grandi et les besoins sont importants. Des gens viennent d’autres centres logistiques pour dire qu’ils ont envie de travailler ici. Ils sentent qu’il y a aussi des perspectives d’emploi qualifié, d’évolution de carrières. »

L’union sacrée des acteurs du territoire se retrouve dans de nombreux autres dossiers, notamment celui de l’emploi. « Le volet recrutement, et sa qualité, est particulièrement important dans cette période de lancement » souligne le maire qui se félicite de l’engagement des partenaires. Il y avait plus de 400 personnes lors du premier événement de recrutement témoigne encore l’édile qui voit ainsi la preuve de l’efficacité du travail collectif. Même satisfaction de Léo Barlatier pour qui la journée du 16 septembre a montré « l’union sacrée » du territoire pour le projet. C’est une étape importante, il y en aura beaucoup d’autres notamment lorsque le Parc va s’ouvrir aux écoles et aux habitants pour des visites pédagogiques, axées sur le développement durable.

« Nous avons choisi de faire ici une vitrine avec des normes de qualité environnementale comme de protection de la biodiversité du plus haut niveau. Et nous nous sommes engagés à équiper tous les bâtiments de panneaux solaires. Ce sera la pus grande centrale solaire des Bouches-du-Rhône avec près de 10 Megawatt de puissance, soit plus que la consommation de la commune d’Ensuès » affirme le dirigeant. Il y a également tout un volet paysager et le réensemencement de pelouses à hélianthèmes. Comme sur ses autres parcs, Batjane développera un sentier de la biodiversité qu’elle soumettra à la labellisation @refugeLPO, et réalisera par la suite la visite de ces aménagements et des animations autour de ceux-ci à destination des scolaires. Autre engagement : des terrains et équipements sportifs vont être réalisés et seront proposés en accès aux associations, centre aérés… afin de permettre de tisser des liens entre le Parc et les habitants.

