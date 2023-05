Share on Facebook

Jeudi 25 mai s’est tenue la seconde édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’. Une journée placée sous le signe de la pédagogie et de la bonne humeur, qui a permis quelques prises de conscience.

La Ville de Marseille a annoncé jeudi 25 mai depuis les Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ la mise en place d’un nouveau dispositif destiné aux enfants : « Savoir rouler à vélo. » Il sera effectif dès septembre prochain. « Je suis fière de ce nouveau dispositif mis en place par la Ville de Marseille à la rentrée pour encourager la pratique du vélo des petits Marseillais », a déclaré Audrey Gatian, adjointe au Maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités. « Savoir rouler à vélo » permettra à 3000 élèves de CM2 d’apprendre à rouler correctement et prudemment à vélo à travers des formations faites en classe.

Pierre Huguet et Audrey Gatian sur le stand de la Ville de Marseille lors des Rencontres du vélo et des mobilités douces jeudi 25 mai 2023 (Crédit Ville de Marseille)

Le président de la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), Olivier Schneider, dont la fédération anime le programme Génération Vélo, grand témoin de la conférence inaugurale des Rencontres du vélo et des mobilités douces s’est réjoui de cette annonce.

Un dispositif qui « vise à encourager la pratique vertueuse du vélo », avance la Ville de Marseille. « Savoir rouler à vélo » s’inscrit à la suite des actions de prévention menées par la ville de Marseille. L’objectif ? Passer progressivement à l’usage du vélo « C’est un moyen de se déplacer en ville et d’accéder aux plages, aux parcs, aux équipements sportifs et culturels » a énuméré Pierre Huguet, adjoint au Maire de Marseille en charge de l’éducation qui intervenait avec Audrey Gatian en séance d’ouverture des Rencontres.

Un pas en avant supplémentaire mais qui doit s’accompagner par « le développement d’infrastructures dédiées et sécurisées, des pistes cyclables réelles, en bonnes et dues formes, l’installation d’arceaux pour le stationnement », a ajouté Audrey Gatian. Et ce, « pour accompagner l’essor de la place du vélo dans notre ville », a t-elle conclu.

