Après le Printemps Marseillais, l’union de la gauche sera-t-elle de mise pour les élections sénatoriales de septembre prochain dans les Bouches-du-Rhône ? C’est selon des sources concordantes, le scénario à l’étude entre les trois principaux partis de la coalition de gauche : le Parti Socialiste, Europe Ecologie Les Verts et le Parti communiste.

Selon nos informations, une liste commune pourrait même être annoncée d’ici la fin de la semaine. Trois personnalités issues de chaque parti seraient placées en position éligible : l’ancienne ministre de François Hollande et députée, Marie-Arlette Carlotti pour le PS, Guy Benarroche co-secrétaire régional d’ EELV et Jérémy Bacchi, le secrétaire départemental pour le PCF, ex-candidat du Printemps marseillais dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. L’accord devrait être validé par les militants des partis en question, notamment cette semaine par le « conseil fédéral » du PS, l’assemblée départementale du parti.

Pour rappel, Marie-Arlette Carlotti est une figure historique du PS marseillais. Elle a notamment été ministre déléguée de 2012 à 2014, députée de 2014 à 2017 (élue en 2012 contre Renaud Muselier). Elle s’était également présentée aux primaires du Parti Socialiste pour les municipales à Marseille en 2013, terminant en troisième position. Elle s’était alors présentée comme tête de liste dans le 3e secteur (4e et 5e arrondissements) en 2014, perdant contre Bruno Gilles.



Jérémy Bacchi est le dirigeant du parti communiste dans les Bouches-du-Rhône depuis 2017, année où il remplace Pierre Dharréville, devenu député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Ce militant de terrain n’a pas encore eu de mandat électif. Quant à Guy Benarroche, il co-dirige le parti écologiste dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a été élu en 2020 maire-adjoint de La Bouilladisse.

