Le Village by Crédit Agricole Alpes Provence et Les Cousins (réseau d’accompagnement fondé par Rodolphe Roux, essaimage lancé en janvier 2019 de l’accélérateur thefamily basé à Paris) ont organisé leur première Cousinade le 21 septembre dernier à thecamp. Treize start-up ont “pitché” devant 150 décideurs de grandes entreprises à thecamp. « Les Cousins, c’est une communauté de chefs d’entreprises et de décideurs organisés par verticale thématique et qui accompagnent des start-up qui ont besoin de trouver des partenaires, des clients » explique Thierry Billion des Cousins.

Avec cet événement, les Cousins du Village by Crédit Agricole Alpes Provence affirment vouloir également permettre aux grandes entreprises de découvrir des outils innovants pour accélérer leur transformation. « Nous concevons ce partenariat avec notre Village, dont la cousinade ce soir est le premier élément visible, comme un accélérateur », avance Clément Célérier, nouveau responsable du Pôle Capital & Innovation du Crédit Agricole Alpes Provence après le départ à la retraite de Jean-Louis Bertholle. « Un accélérateur de transformation pour les entreprises, nos clients, et un accélérateur de business pour les start-up de nos territoires. » Bref un outil gagnant-gagnant qui devrait aussi permettre au Village by CA de mûrir sa réflexion, toujours en cours, sur l’évolution du Village by CAAP dont les derniers projets accélérés remontent à fin 2019.

Plusieurs outils au service de la création et du soutien au développement des entreprises

Parmi les leviers proposés par le Crédit Agricole Alpes Provence au travers de son pôle Capital & Innovation figurent un fonds de dotation destiné à attribuer des prêts d’honneur aux projets naissants et des subventions aux structures d’accompagnement de l’innovation en région (Capital innov Eco) ; une filiale de capital risque CAAP Création, qui intervient en fonds propres dans les projets à fort potentiel de développement ; l’accélérateur Le Village by CA Alpes Provence à thecamp ; un centre d’affaires dédié aux professionnels de l’innovation et une filiale Sofipaca, détenue en commun avec la caisse régionale voisine Provence Côte d’Azur, qui accompagne sur le long terme les PME et les ETI de la région sud dans leurs opérations de capital développement et capital transmission. Source : CAAP

Avec Les Cousins, le Crédit Agricole Alpes Provence active un nouveau levier original d’accompagnement qui complète notre palette explique Jérôme Lebon, le directeur adjoint du groupe CAAP. « Trouver des financements ne fait pas tout : rencontrer ses premiers clients et son marché est le deuxième enjeu vital de croissance et de réussite d’une start-up » observe le banquier mutualiste. Et visiblement cela fonctionne : « Cette Cousinade donne de la visibilité sur notre projet d’entreprise auprès de décideurs de la région, sur ce que l’on cherche à faire sur le territoire pour déployer notre solution » explique Marie Sorensen Guillaume, directrice stratégique de la start-up HySiLabs basée à Aix-en-Provence. Une prochaine cousinade est en préparation et aura lieu cette fois à Marseille.

