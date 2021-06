Le Crédit Agricole Alpes Provence révèle les lauréats de son appel à projets Vivre et Consommer Local. Au total, ce sont près de 70 start-up qui ont candidaté et parmi elles 15 finalistes sont venues pitcher leur projet mardi 1er juin à thecamp devant le jury composé de chefs d’entreprises, de cadres de la banque coopérative, d’experts-comptables… et d’un journaliste de Gomet’.

Hydrogène et gaspillage alimentaire remportent les premiers prix

Au programme de cette nouvelle édition, des projets sur la réduction des déchets, l’alimentation durable ou encore le développement des circuits courts de distribution… Chaque entrepreneur a tenté de convaincre les membres du jury dans un laps de temps contraint de six minutes chrono. Au bout de plus de trois heures d’auditions, deux entreprises ont finalement remporté le plus grand nombre de suffrage. Le grand prix Capital & innovation du Crédit Agricole Alpes Provence est attribué à Neptech pour sa navette maritime à hydrogène. La société reçoit ainsi une dotation de 25 000 euros pour financer son développement. « On cible deux marchés prioritaires : le transport passagers et le fret », explique Clément Rousset, co-fondateur de Neptech qui vise un chiffre d’affaires ambitieux de 30 millions d’euros en 2026.



Le prix spécial des caisses locales du Crédit Agricole Alpes Provence est lui remporté par Les Jardins de Solène, une petite société vauclusienne qui récupère et valorise les légumes déclassés auprès des agriculteurs « pour éviter un énorme gaspillage alimentaire », justifie Solène Espitalie, sa dirigeante. Mieux, elle emploie une dizaine de personnes en situation de handicap pour transformer ses produits et les rendre prêts à cuisiner. Elle repart avec une dotation de 15 000 euros pour financer le développement de son entreprise solidaire et essaimer sur tout le territoire.

Cinq lauréats pour le prêt d’honneur



En plus de ces deux prix, le jury a retenu cinq entreprises qui reçoivent un prêt d’honneur de 10 000 euros du Crédit Agricole :

> Cearitis (Aix-en-Provence) propose une technologie innovante de lutte contre leurs ravageurs des arbres fruitiers. Sa première solution s’attaque à la mouche de l’olive et elle prépare déjà d’autres produits pour les autres nuisibles arboricoles.

> Les Alchimistes (Marseille) collecte en circuit court les déchets alimentaires pour les transformer en compost. Elle travaille déjà avec la Métropole sur plusieurs centaines de foyers et cherche à se développer en achetant plusieurs véhicules propres pour la récolte des déchets.

> Tut Tut (Avignon) lance son application de livraison de proximité pour les commerçants. Les coursiers sont des particuliers du voisinage pouvant transporter un colis sur quelques kilomètres. Elle compte déjà un réseau de 2 300 livreurs sur la région et transporte près de 3 000 colis par jour.

> Birds for Change (Aix-en-Provence) s’attaque aux déchets humains dans la nature et fait appel pour cela aux oiseaux, plus particulièrement les corvidés (corbeaux, corneille, pie…). Par un ingénieux système de récompense, ces derniers collecte les déchets pour les jeter dans une poubelle connectée à une autre poubelle dédiée elle aux humains. « Le but est d’inciter les populations à ramasser eux-mêmes les déchets en leur proposant de faire mieux que les oiseaux », explique Jules Mollaret, l’un des co-fondateur.

– Kid Venture (Gap) travaille sur un nouveau type de nacelle sécurisée pour les enfants adaptée à la pratique sportive des parents. Son premier prototype pour le vélo et le ski sera présenté lors du salon Viva Tech de Paris le 16 juin prochain.