Pour la nouvelle saison hivernale de Villages Clubs du Soleil, l’opérateur touristique basé à Marseille, propose plus de 320 postes dans ses clubs, particulièrement à la montagne. Plusieurs profils sont recherchés, allant de métiers qualifiés ou accessibles sans expérience ni diplôme.



Les contrats proposés sont des CDD saisonniers, sur la période de décembre 2023 à avril 2024. Villages Clubs du Soleil recherche dans plusieurs domaines d’activité : en cuisine (second, chef de partie, commis), en restauration (chef de salle, serveur), en hôtellerie (gouvernant, valet/femme de ménage), animation petite enfance…



Pendant les vacances scolaires, l’entreprise recrute des personnes polyvalentes service/hébergement mais aussi des personnes ayant un diplôme pour encadrer les groupes d’enfants et d’adolescents (profils BAFA, BAPAAT etc…).

