Le fabricant marseillais de panneaux solaires DualSun a inauguré à la mi-septembre son centre de formation, la DualSun Académie, dirigée par Eric Fihey, pour répondre au manque de professionnels formés et avec la volonté de déployer une filière solaire française de qualité. DualSun veut former 300 nouveaux poseurs de panneaux solaires par an sur toute…