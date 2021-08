Share on Facebook

Share on Twitter

Les résultats 2019-2020 du label « Villes et villages étoilés », initié par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANCPEN), en partenariat avec la ligue de protection des oiseaux (LPO), viennent de tomber. Au total, 364 communes françaises se sont vues décerner le label sur cette période dans 14 régions, dont 26 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, pour une durée de cinq ans. Au total, aujourd’hui, ce sont 722 communes françaises qui ont un label valide, avec une progression de 26% des résultats par rapport à 2018. La région Paca occupe ainsi la sixième place dans le classement des régions les plus labellisées, avec 54 communes ayant reçu un label encore valable, toutes éditions confondues. C’est la Nouvelle-Aquitaine qui arrive en tête avec 152 communes labellisées à ce jour.

Pour la première fois, le label distinguait aussi les territoires, au delà des communes. En Paca, le parc naturel régional des Préalpes d’Azur (Alpes-Maritimes) s’est ainsi vu décerner le label « Territoires de villes et villages étoilés », conjointement à la communauté de communes du pays de Mortagne (Vendée, Loire), le parc naturel régional du Gâtinais français (Île-de-France), et le parc naturel régional des Causses du Quercy (Occitanie).

Les communes labellisées « Villes et villages étoilés » en 2019-2020 :



– Peyroules (Alpes-de-Haute-Provence / 3 étoiles)

– Tartonne (Alpes-de-Haute-Provence / 3 étoiles)

– Allons (Alpes-de-Haute-Provence / 2 étoiles)

– Blieux (Alpes-de-Haute-Provence / 1 étoiles)

– Saint-Pierre-Avez (Hautes-Alpes / 3 étoiles)

– Le Bersac (Hautes-Alpes / 2 étoiles)

– Orres (Hautes-Alpes / 1 étoile)

– Cipières (Alpes-Maritimes / 3 étoiles)

– Spéracèdes (Alpes-Maritimes / 4 étoiles)

– Roquesteron (Alpes-Maritimes / 3 étoiles)

– Mouans-Sartoux ( Alpes-Maritimes / 2 étoiles)

– Escragnolles ( Alpes-Maritimes / 2 étoiles)

– Aiglun ( Alpes-Maritimes / 2 étoiles)

– Tourrettes-sur-Loup ( Alpes-Maritimes / 1 étoile)

– Entraunes ( Alpes-Maritimes / 1 étoile)

– Gars ( Alpes-Maritimes / 1 étoile)

– Briançonnet ( Alpes-Maritimes / 1 étoile)

– Grasse ( Alpes-Maritimes / 1 étoile)

– Aureille (Bouches-du-Rhône / 2 étoiles)

– Auriol (Bouches-du-Rhône / 1 étoile)

– Riboux (Bouches-du-Rhône / 1 étoile)

– Bagnols-en-Forêt (1 étoile / Var)

– Brenon (1 étoile / Var)

– Villes-sur-Auzon (Vaucluse / 2 étoiles)

– Viens (Vaucluse / 2 étoiles)

– Cabrières-d’Aigues (Vaucluse / 1 étoile)

🌠🌍📸 Si vous sortez regarder les étoiles ce soir, vous aurez peut-être la chance de voir les Perséides, une pluie d’étoiles filantes très active autour du 12 août. En théorie on peut les voir aussi depuis la @Space_Station, mais c’est difficile à photographier… #MissionAlpha pic.twitter.com/yKnISyoGGe — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 11, 2021

L’initiative, soutenue par le ministère de la Transition écologique, vise à récompenser les communes et territoires engagés dans une démarche d’amélioration de l’environnement nocturne. Cela passe, par exemple, par une réduction de la pollution lumineuse, qui perturbe la biodiversité. Le label incite ainsi à repenser les éclairages publics pour faire des économies d’énergies, une logique aussi bénéfique à la planète qu’aux dépenses publiques d’éclairage. « En France, 2 milliards d’euros sont dépensés par an pour l’éclairage public » souligne à ce titre l’ANPCEN, soit le premier poste d’investissement des communes en 2014, selon l’Ademe. Au total, les 364 communes réalisent à elles toutes une économie de 5,8 millions d’euros simplement en éteignant leurs éclairages pendant la nuit.

« Les préoccupations envers les nuisances lumineuses grandissent en France » Anne-Marie Ducroux

« Les préoccupations envers les nuisances lumineuses grandissent en France, aussi bien chez les élus que chez les citoyens […] Notre pédagogie de terrain a fait faire d’énormes progrès et nous avons réussi à mettre cette question à l’agenda public notamment avec la reconnaissance des nuisances lumineuses dans quatre lois de réglementation, dont la loi relative à la biodiversité de 2016 », se réjouit Anne-Marie Ducroux, présidente de l’ANPCEN. L’ANPCEN déplore cependant que 63% des communes labellisées n’aient pas mis en place de véritables contrôles pour s’assurer du respect de la règlementation, ou encore que « 41,2% des communes ne demandent pas d’étude des niveaux d’éclairement réellement utiles lors des rénovations et installations de luminaires ».

Document source : le dossier complet des communes et territoires labellisés

Liens utiles :



> Congrès mondial de la nature : l’avenir écologique se jouera à Marseille en septembre

> Nos actualités sur la biodiversité dans notre rubrique environnement