Dans le cadre de la 20e édition de la Semaine école-entreprise, la société pharmaceutique Provepharm a ouvert ses portes le 4 décembre aux élèves du collèges Edmond Rostand (13e), afin de leur faire découvrir et échanger sur les métiers du secteur de la santé et de biotech, en présence de Michel Feraud le président-fondateur de Provepharm.

« Cette matinée découverte a été organisée avec l’Association jeunesse et entreprises Provence Alpes Côte d’Azur (AJE Paca), afin de susciter des vocations, informer sur les évolutions de l’entreprise (les métiers et leurs environnements, les nouvelles compétences, la mixité, les projets d’innovation sociale…) » explique l’association dans un communiqué.

Au sein des locaux de l’entreprise de Provepharm trois ateliers ont été mis en place pour cette éditionde la semaine école entreprise placée sous la thématique de l’innovation sociale et de la découverte des métiers et des entreprises : un forum des métiers, une visite du « pilote » (fabrication industrielle) et une présentation de l’entreprise et la RSE.

La visite était organisée avec le soutien de l’Upe 13 en présence d’Alain Dousse vice-président AJE Paca et président Upe 13 Aubagne-Gémenos-La Ciotat, de Sabine Brismontier, délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue adjointe de l’Académie Aix-Marseille.