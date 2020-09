Share on Facebook

Un travail de longue haleine enfin récompensée... La start-up marseillaise Zei annonce le 8 septembre la finalisation de sa levée de fonds tant attendue. Début 2019, le fondateur Noël Bauza confiait à Gomet' son projet d'augmentation de capital, avec un objectif initial de 2,5 millions d'euros. Un an et demi plus tard, Zei boucle l'opération…