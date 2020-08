La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a désormais son restaurant-brasserie au Palais de la Bourse. Le « 1860 Le Palais », le nom choisi pour ce nouveau lieu situé en plein cœur du centre-ville de Marseille, a ouvert ses portes jeudi 13 aout à 7h30. Le nom a été choisi en référence à l’histoire du bâtiment érigé en 1860 sur la Canebière et qui accueille depuis 160 ans, le siège de la plus ancienne Chambre de commerce du monde.

La façade du restaurant-brasserie 1860 Le Palais sur l’aile Ouest du Palais de la Bourse (Photo Gomet’/Soibaha Moussa.)

En juillet 2019, HCB Group, présidé par Jean-David Cohen, avait été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la CCIAMP pour la création d’un « Work Café » au Palais de la Bourse.

Les pâtisseries du restaurant-brasserie (Crédit Gomet/SB).

Après plusieurs mois de travaux, l’espace de 290 m² complété par une terrasse de 370 m² ambitionne d’offrir une cuisine de très grande qualité principalement à destination d’une clientèle d’affaires de passage au Palais de la Bourse ou en rendez-vous en centre-ville. L’inauguration officielle est annoncée pour septembre.

La terrasse du restaurant-brasserie du palais de la Bourse côté Canebière (Crédit photo Gomet’/SB)

Repère :



1860 Le Palais est une évocation et un hommage au patrimoine culturel et historique que constitue le Palais de la Bourse. Sa construction, confiée à Pascal Coste, l’architecte en chef de la ville de Marseille, est un des plus beaux exemples du style Second Empire en France. Son auteur le considérait d’ailleurs comme le chef-d’œuvre de sa carrière. Louis-Napoléon Bonaparte en a posé la première pierre en septembre 1852, peu de temps avant qu’il ne devienne Empereur des Français. Huit ans plus tard, en 1860, il l’inaugurera en compagnie de l’impératrice Eugénie. (Source CCI AMP)

La brasserie-restaurant du Palais de la Bourse a ouvert ses portes jeuid 13 août 2020 (Crédit: Gomet’/SM).

Liens utiles :



