C’est le deuxième cas de covid-19 détecté en moins d’une semaine au sein du réseau des bibliothèques de Marseille. Alors que le compte Facebook des bibliothèques de Marseille annonce la réouverture progressive de la bibliothèque du Merlan à partir du mardi 18 août, fermée cette semaine à cause d’un cas de Covid-19 détecté chez un agent municipal, c’est au tour de la plus grande bibliothèque de Marseille, l’Alcazar, d’être contrainte de fermer ses portes à compter du jeudi 13 août après la découverte d’un agent détecté positif au covid-19.

« Après la déclaration du cas de Covid-19 parmi le personnel de la bibliothèque, l’ensemble des agents et des cas contacts ont été dépistés et placés en quatorzaine jusqu’au mercredi 19 août inclus », a détaillé la mairie à l’AFP. La direction de l’action culturelle de la Ville invite les personnes, ayant fréquentées l’Alcazar entre le 4 et le 6 août, à effectuer un test covid-19. Au total 3170 personnes sont concernées par le dépistage, selon les informations rapportées par l’AFP.

Bibliothèque de l’Alcazar : les mesures sanitaires en place

Le retour à la normale pour la bibliothèque du Merlan (14e arrondissement) se fait pas à pas. « La Bibliothèque du Merlan assurera un service de reprise progressif du mardi 18 au jeudi 20 août de 14h à 18h : – Réception des retours – Distribution des réservations »

La circulation dans la bibliothèque du Merlan sera donc interdite. C’est seulement à partir du 21 août que la bibliothèque accueillera de nouveau ses usagers. A la suite de la fermeture, les services de la ville ont réalisé la désinfection des locaux, des prélèvements ont été effectués par le bataillon des Marins Pompiers.

Même opération pour la bibliothèque de l’Alcazar. Les locaux seront désinfectés « et le bataillon des marins-pompiers effectuera des prélèvements pour contrôler l’absence du virus avant la réouverture » à une date encore indéterminée, a expliqué la mairie de Marseille à l’AFP.

Depuis la réouverture post-confinement des bibliothèques municipales le 15 juillet, les horaires d’ouverture et de fermeture des bibliothèques ont été écourtés et un ensemble de mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus dans l’ensemble des bibliothèques municipales : la désinfection des mains obligatoire à l’entrée, la mise à disposition du gel hydroalcoolique devant les écrans des bornes de prêts, le port du masque obligatoire, la désinfection des oeuvres manipulées…

En octobre 2019, la bibliothèque de l’Alcazar avait déjà dû fermer ses locaux en raison de la présence de punaises de lit « involontairement apportées par des visiteurs » avait révélé la mairie par communiqué .

Liens et contacts utiles



> La liste des lieux de dépistages dans la région

> Toutes les informations utiles sur le site du gouvernement

> Un numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit avec service de soutien psychologique gratuit) 7j/7

> IHU Marseille : 0413732001

> Retrouvez l’actualité du covid-19 sur Gomet’