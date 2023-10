Engagée en faveur de la jeunesse et de son intégration sociale, la Caisse d’Epargne CEPAC a invité des jeunes âgés de 16 à 24 ans, issus de structures associatives ou d’insertion de nos territoires, à réaliser un stage d’insertion à la navigation et aux métiers de la mer. Les stagiaires ont embarqué à bord du Belem, du samedi 7 octobre au lundi 9 octobre, accompagnés de leurs encadrants.

Les jeunes embarqués à bord du Belem pour trois jours d’une aventure extraordinaire (Crédit Christophe Angot/Linka Production)

Le Belem, trois-mâts à phare carré et coque en acier, est le dernier des grands voiliers de commerce français du 19ème siècle encore naviguant. Mécène historique de la Fondation Belem Caisse d’Epargne, la Caisse d’Épargne CEPAC a décidé d’embarquer ces jeunes à bord de ce navire emblématique et d’ancrer sa volonté historique d’être utile à la société, par le biais du Belem comme « vecteur d’insertion ».

Chaque jeune a eu, à bord, des responsabilités et a participé à la vie de la navigation, comme par exemple : « établir les voiles, barrer le navire, faire l’ascension d’un mât ou entretenir les cuivres », comme le détaille Hervé d’Harcourt, membre du Directoire en charge du pôle Ressources au sein de la Caisse d’Epargne CEPAC, également présent sur le Belem.

Participer au voyage de la flamme olympique d’Athènes à Marseille

« Découvrir la vie en équipage et apprendre la navigation à la voile pendant 3 jours et 2 nuits, c’est l’expérience inédite qui est proposée à ces jeunes. Nous avons également appris que certains ont même appris à nager pour pouvoir faire partie de ce programme », explique Hervé d’Harcourt.

Le Belem transportera la flamme olympique d’Athènes à Marseille en mai 2024 (Crédit Caisse d’épargne CEPAC)

L’un de ces 30 jeunes sera sélectionné pour accompagner la flamme olympique d’Athènes jusqu’à Marseille en mai 2024.

Christine Fabresse, présidente de la Caisse d’Epargne CEPAC commente aini l’opération : « A moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à quelques mois de l’arrivée de la flamme à Marseille, ce stage d’insertion représente une véritable opportunité pour ces jeunes de vivre une expérience unique embarquant à bord de l’un des plus beaux navires français et emblème des JO2024 : le Belem ! »

Elle poursuit : « Ce stage est avant tout le reflet de notre mission d’intérêt général en faisant du Belem, un vecteur d’insertion et de transmission durable, collectif, transversal. Notre histoire avec Paris 2024 est à l’image de notre engagement auprès des jeunes : elle est le fruit d’une longue aventure collective, utile à tous et riche de valeurs partagées. »

Neuf associations impliquées

Les jeunes de neuf associations sont montés à bord du Belem pour trois jours de navigation (Crédit Caisse d’épargne CEPAC)

Présent également, Jean-Charles Filippini, président du conseil d’orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne CEPAC et président de la Fondation Belem Caisse d’Epargne, explique que « la Fondation Belem Caisse d’Epargne a été créée en 1979 à l’initiative des Caisses d’Epargne pour faire vivre le trois mâts Belem. Nous sommes donc très fiers d’accueillir sur le Belem ces jeunes issus de neuf associations des Bouches-du-Rhône, de Corse, des Hautes-Alpes, de La Réunion, toutes soutenues par la Caisse d’Epargne CEPAC. Ce stage concrétise notre ambition de rendre accessible le Belem au plus grand nombre à la fois à quai et en navigation. »

