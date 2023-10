Le rapport au travail évolue tout comme l’organisation des entreprises. A la croisé de ses mutations, le travail en temps partagé est un nouveau rapport au monde du travail. Il offre pour les entreprises plus de flexibilité au service de la compétitivité, et aux salariés, une autre forme d’épanouissement que le temps complet. Un demi-million de professionnels expérimentés sont concernés en France. Pourquoi ce choix ? Nous donnons aujourd’hui la parole à Cécile Potier, présidente de Compétences Temps Partagé des Bouches-du-Rhône qui organisait du lundi 9 au vendredi 13 une série de rencontres dans le cadre de la Semaine du travail en temps partagé.

On parle beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité dans le monde du travail, et le travail en temps partagé s’inscrit parfaitement dans cette mouvance. C’est un choix professionnel qui touche déjà plus de 500 000 cadres dans l’Hexagone. Et attention, on ne parle pas ici de temps partiel, où l’employé reste fidèle à une seule enseigne avec des horaires réduits. Le travail en temps partagé, c’est tout autre chose.

Du dynamisme et de l’expertise en partage

Dans ce mode de fonctionnement, le professionnel jongle entre plusieurs entreprises, apportant son expérience et son savoir-faire là où ils sont le plus nécessaires.

Le travail en temps partagé est un nouveau rapport au monde du travail qui séduit de nombreux cadres confirmés, souvent âgés de plus de 50 ans. Ils apportent une grande richesse d’expérience et de savoir-faire qui contribue à accroître l’efficacité opérationnelle des entreprises. Sous-estimés dans le cadre d’un emploi à temps complet, ils sont précieux en temps partagé grâce à leur expertise. « Nous, seniors, nous parlons souvent de la transmission des savoirs. »

La FNATTP, et le CTP 13 fers de lance de cette transformation

La Fédération nationale des associations du travail en temps partagé (FNATTP) œuvre depuis 30 ans pour ce modèle de travail flexible auprès des entreprises et guide les professionnels vers une gestion agile de leurs compétences. Elle compte 25 associations membres, dont celle que je préside en région Provence Alpes Côte d’Azur : Compétences Temps Partagés des Bouches-du-Rhône (CTP 13), créée en 2017 et qui rassemble des cadres aux profils variés (RH, marketing, finance, management de transition, communication, QSE, … )

Nous répondons aux besoins des entreprises du territoire et stimulons leur compétitivité

Chaque année, nous rencontrons près de 400 entreprises du territoire afin de les aider à déceler leurs besoins en termes de compétences pour développer et pérenniser leur business et promouvoir ce mode de collaboration. Souplesse, réactivité, flexibilité, adaptabilité sont autant de qualités recherchées par nos TPE, PME, ETI, start-up… Le travail en temps partagé répond à cela. Certaines difficultés à l’embauche – contraintes financières, zone géographique parfois éloignée des centres-villes, besoins fluctuants… – ne leur permettent pas de recruter et fidéliser les talents. En intégrant un expert en temps partagé, salarié ou non, les entreprises peuvent accéder à des ressources de haut niveau, quelques jours par semaine ou par mois selon leurs besoins.

Et les résultats sont là ! Les entreprises qui intègrent le travail en temps partagé se positionnent mieux pour faire face aux défis changeants et saisir rapidement les opportunités. Plus qu’une alternative, c’est un outil stratégique qui permet de disposer de compétences au moment opportun et à moindre coût.

Un mode de fonctionnement gagnant-gagnant

En somme, le travail en temps partagé ne se contente pas de bousculer les normes, il les réinvente. Il ouvre un champ des possibles à la fois pour les entreprises en quête de flexibilité et pour les professionnels à la recherche de diversité dans leur travail. La richesse de cette collaboration mutuelle représente une avancée significative vers un écosystème professionnel plus résilient, plus agile et plus humain.

En tant que présidente de CTP 13, je suis convaincue que nous ne sommes qu’au début de cette transformation du monde du travail. Et si le travail en temps partagé était la clé de la compétitivité et du bien-être professionnel de demain ? La question mérite d’être posée, et chacun de nous a la liberté d’y répondre.

Cécile Potier

Présidente de l’association CTP13

Compétences Temps Partagé des Bouches-du-Rhône