La Région Sud et la Banque des Territoires, ont lancé Covid Résistance un fonds de prêts à 0% destiné à soutenir la trésorerie et le rebond des plus petites entreprises et associations de la région. D’un montant maximum de 10 000 €, les crédits sont accordés après étude d’un dossier déposé par les entrepreneurs impactés par la situation sanitaire, les fermetures administratives et les pertes de chiffre d’affaires. La gestion du fonds Covid Résistance a été́ confiée au Réseau Initiative et à ses 19 plateformes adhérentes.

Ce fonds est destiné́ à maintenir la viabilité́ des plus petites entreprises du territoire, les moins de 20 salariés, tout secteur d’activité́ compris (en dehors de l’agriculture) et toute forme juridique d’activité́. Il s’adresse donc à̀ tous les commerçants, artisans, TPE, microentreprise et les structures de l’économie sociale et solidaire, professions libérales ou entreprises innovantes impactées par la crise du Covid 19 et nécessitant un renforcement de leur trésorerie.

Le Fonds Covid Résistance a été lancé par la Région Sud et la Banque des Territoires avec un appel aux collectivités locales (Départements, Métropoles, Intercommunalités) à rejoindre cette action à raison de 2 € par habitant. Les 52 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale de la région ont été sollicités. 51 ont donné leur accord abondant ainsi le fonds de 17 millions d’euros. La Métropole Aix Marseille Provence, le département des Bouches-du-Rhône et la CCI AMP ont créé leur propre « Fonds territorial et solidaire » de 40 millions d’euros.

Chacune des 19 plateformes est en charge de l’expertise des demandes et de l’attribution des prêts à travers des comités mis en place spécifiquement pour gérer ce fonds. Les dirigeants sont entendus par les membres des commissions afin d’appréhender leurs besoins, leurs capacités de rebond et leur accorder l’aide financière leur permettant de résister face à̀ la crise.

Les prêts Covid Résistance s’adressent à toutes les entreprises ou associations qui comptent moins de 20 salariés et dont le siège social est situé en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les entreprises sollicitant un prêt, devront attester être à jour de leur situation fiscale et sociale, ne pas être interdit bancaire ou faire l’objet d’une procédure judiciaire. Enfin, elles devront justifier, une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %, ou d’un besoin de trésorerie lié à la crise et impactant sa viabilitéé.

Le prêt à l’entreprise est consenti à taux zéro, sans garantie personnelle du dirigeant, le montant est compris entre 3 000 € et 10 000 €. Il sera remboursable sur 5 ans maximum et avec un différé d’amortissement de 18 mois maximum.

Initiative Provence Alpes Côte d’Azur : faire le double en six mois

Thomas Deglaire coordinateur régional d’Initiative Provence Alpes Côte d’Azur précise que les prêts, contrairement aux process habituels des plateformes sont attribués à l’entreprise et pas au gérant. La demande se fait en ligne sur une plate-forme dédiée : l’entrepreneur concerné dépose sa demande, accompagnée des éléments justifiant de son besoin. Le dirigeant peut se faire accompagner par le réseau d’accès à la création d’entreprise et les comités d’engagement ont été allégés pour accélérer les procédures 4 500 dossiers ont été déposés depuis le 20 avril, 1 700 sont complets.

Pour Thomas Deglaire, il s’agit d’un véritable défi pour les plates-formes puisqu’en année normale le réseau Initiative distribue 18 millions d’euros. Il s’agit, souligne-t-il, « de faire le double en six mois ; nos 150 salariés, nos 1700 bénévoles relèvent ce défi ».

Bienveillance et prudence des chefs d’entreprise

Céline Fourcade, directrice de Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative, confirme l’engagement sur le terrain des salariés et des bénévoles, qui ont à gérer autant l’aspect économique et financier que l’aspect informationnel voire psychologique. « Nos comités d’engagement ont appris la rapidité et par exemple les décisions d’un comité du matin sont signifiées l’après-midi. Mais nous parlons avec les entrepreneurs de la globalité de leur gestion et de l’accès à tous les soutiens que ce soit le report de l’Urssaf, le PGE ou le fond solidarité ».

« Il n’y a pas de restrictions à l’entrée » Céline Fourcade

Céline Fourcade relève la bienveillance et la prudence des chefs d’entreprise qui limitent le recours à l’argent public, autant pour préserver leur exploitation, que pour laisser des liquidités aux autres demandeurs. « Mais, dit-elle, il existe encore des entreprises, des artisans, des associations qui n’osent pas faire la demande, dites-leur bien, que nous étudierons tous les dossiers et qu’il n’y a pas de restrictions à l’entrée ».

